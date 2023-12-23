Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'taki yerel seçimlerde izleyeceği yol haritası netleşti. AK Parti ve MHP 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacak. Yapılan mutabakat kapsamında İstanbul'da ise Silivri ve Beşiktaş MHP'ye bırakıldı.
Ak Parti ve MHP arasında yapılacak yerel seçim iş birliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan süreç dün yapılan 13'üncü toplantı ile sonuçlandı. Yapılan mutabakat kapsamında Yerel seçimde 30 büyükşehirden 28'i Ak Parti'ye, Mersin ve Manisa ise MHP'ye bırakıldı. İstanbul'da ise 2 ilçede AK Parti aday çıkarmayarak MHP'nin adayına oy isteyecek.
2 BÜYÜKŞEHİR MHP'DE, 28 BÜYÜKŞEHİR İSE AK PARTİ'DE
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP arasında yapılacak işbirliğinin esaslarını görüşmek üzere 26 Ekim 2023'te başlayan sürecin bugün yapılan 13. toplantı ile nihayete erdiğini söyledi. AK Parti ile görüşmelerin mutabakatla yapıldığını söyleyen Yıldız, "Görüşmeler neticesinde 30 büyükşehirde işbirliği yapılması, bu şehirlerden Mersin ve Manisa'da MHP Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi, 28 büyükşehir belediye başkanlığında ise AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının desteklenmesi kararlaştırılmıştır" dedi.
22 İLDE HER İKİ PARTİDE KENDİ ADAYINI ÇIKARACAK
Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki parti ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılacağını belirten Yıldız, "Geri kalan 29 il merkezinde işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Tarihi önemi sebebiyle Ahlat'ta AK Parti adayının, Sögüt'te ise MHP adayının desteklenmesi uygun bulunmuştur" şeklinde konuştu.
AK PARTİ İSTANBUL'DA 2 İLÇEDE ADAY ÇIKARMIYOR
Ortak aday çıkarma kararı alınan 29 ilin içinde, 10'u CHP'li belediyede, 6'sı ise DEM Partili belediyelerden olup kayyum atanmış olanlardan oluşuyor. İstanbul'un ilçeleri arasında Silivri ile Beşiktaş, Ankara'da ise Etimesgut, Polatlı, Gölbaşı ve bir ilçe daha MHP'ye verildi.
MHP VE AK PARTİ'NİN ORTAK ADAY GÖSTERECEĞİ 30 BÜYÜKŞEHİR
- Adana Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Ankara Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Antalya Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Aydın Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Bursa Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Denizli Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Hatay Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- İzmir Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Kayseri Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Konya Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Malatya Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Manisa Büyükşehir Belediyesi - (MHP)
- Mardin Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Mersin Büyükşehir Belediyesi - (MHP)
- Muğla Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Ordu Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Samsun Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)
- Trabzon Büyükşehir Belediyesi- (AK Parti)
- Van Büyükşehir Belediyesi - (AK Parti)