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Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste

Politika Haberleri

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci bölgede 6'ıncı sıradan aday gösterildi. AK Parti'nin o bölgeden son seçimlerde 4 milletvekili çıkarması nedeniyle işi çok zor olan Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahçup etmesin" paylaşımında bulundu.

Ak Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Ak Parti, Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan'ı İzmir'den 6. sıradan milletvekili adayı gösterdi.

Ak Parti son seçimlerde o bölgeden 4 milletvekili çıkarması nedeniyle Savcı Sayan'ın işi çok zor. Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim" demişti.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Savcı Sayan, "Aslolan Milletin gönlündeki, vicdanındaki listedir. Neticede onların vekili olmak için aday olduk. Bugün vira Bismillah deyip başladık. Allah bizi milletimize mahçup etmesin" ifadelerini kullandı.

Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste

Öte yandan CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Savcı Sayan, Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde de İzmir'den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

Seçim Sonuçları

İzmir Seçim Sonuçları
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Savcı Sayan AK Parti İzmir Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Nur Akbaş:

SENİ İZMİRDEN GÖSTERMEK İSTENMİYORSUN DEMEK KİBARCA İZMİRİN HİÇ BİR ONURLU ŞEREFLİ VATANDAŞI SANA OY VERMEZ BÖYLELİKLE SENDE TARİH OLUYORSUN ÇOK ŞÜKÜR RABBİME..

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