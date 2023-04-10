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Seçilemeyeceği yerden aday gösterilen Savcı Sayan'dan ilk yorum: Çalışmaya devam edeceğim

Politika Haberleri

Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Savcı Sayan, AK Parti tarafından İzmir 1'inci bölgede 6'ıncı sıradan aday gösterildi. AK Parti'nin o bölgeden son seçimlerde 4 milletvekili çıkarması nedeniyle işi çok zor olan Savcı Sayan, yakın çevresine "Cumhurbaşkanımızın takdiri. Bu partinin bir neferi olarak her daim çalıştım, gayret ettim. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim" dediği öğrenildi.

AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti, Milletvekili olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan'ı İzmir'den 6. sıradan milletvekili adayı gösterdi.

AK Parti son seçimlerde o bölgeden 4 milletvekili çıkarması nedeniyle Savcı Sayan'ın işi çok zor. Belediye başkanlığı görevinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle istifa ettiğini öne süren Savcı Sayan, "Cumhurbaşkanımız bana 'Meclis'te olmanız gerekiyor' dedi. Öyle uygun gördüler, ben de kabul ettim." demişti.

Savcı Sayan'ın şimdi ise yakın çevresine "Cumhurbaşkanımızın takdiri. Bu partinin bir neferi olarak her daim çalıştım, gayret ettim. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim. Bizim düsturumuzda milletimize hizmet etmenin dışında başka bir gaye yoktur" dediği öğrenildi.

Seçilemeyeceği yerden aday gösterilen Savcı Sayan'dan ilk yorum: Çalışmaya devam edeceğim

Öte yandan CHP'den istifa ettikten sonra AK Parti'ye geçen Savcı Sayan, Kasım 2015 Genel Seçimleri'nde de İzmir'den milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

Seçim Sonuçları

İzmir Seçim Sonuçları
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Savcı Sayan Seçim 2023 Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ekin Gence:

adam gibi adama sahip çıkarlar mı hiç . chp çöp adam koysun gider ona oy verirler niye müslüman namazlı niyazlı batar onlara

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MIHTAR:

Mehmet Metiner gibilerede örnek olmuş olursun.

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Cengiz Ayhan:

İkisinde aynı derecede kaynıyor.

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