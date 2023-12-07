Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Elektronik harbin kullanılmasının taraflara ne kadar zafiyet oluşturduğunu görmekteyiz"

ANKARA - 1'inci Elektronik Harp Sempozyumu'nda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün "Özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'nda elektronik harbin kullanılmasının ya da etkin kullanılmamasının etkilerinin taraflara ne kadar zafiyet oluşturduğunu ya da üstünlükler kattığını görmekteyiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından "1'inci Elektronik Harp Sempozyumu" düzenlendi. ATO Congresium'da düzenlenen sempozyuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve sektör temsilcileri katıldı.

Modern yeteneklerin kullanıldığı, savaş alanlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelen Elektronik Harbin konu alındığı sempozyum, bu alanda Türkiye'nin kapasitesini artırarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat alanında etkinliğini yükseltme ve Yerli ve Milli Elektronik Harp Ekosistemine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sempozyumun kapanış töreninde konuşan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, "Elektronik harp düşman kuvvetlerinin, elektronik sistemlerinin ve konumlarının tespitlerinin yapılması, fonksiyonlarının etkilerinin azaltılması ya da ortadan kaldırılması ve aynı zamanda dost kuvvetlerinin konumlarının belirlenmesi üzerine yapılan elektronik sistem ve teknikler bütünü olarak ifade edilebilir" diye konuştu.

"Elektronik harbin kullanılmasının taraflara ne kadar zafiyet oluşturduğunu görmekteyiz"

Türkiye'nin sıcak çatışma bölgelerine yakın olduğuna değinen Görgün, "Birçok savaş ve sıcak ortamda karşı karşıyayız ve bunları yakından takip ediyoruz. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda elektronik harbin kullanılmasının ya da etkin kullanılmamasının etkilerinin taraflara ne kadar zafiyet oluşturduğunu ya da üstünlükler kattığını görmekteyiz. Elektronik harbe dayanımlı haberleşme cihazlarının kullanımının ne kadar üstünlük oluşturduğunun, konum tespit belirlemede hızlı hareket eden kuvvetlerin diğerine göre ne kadar yıkıcı etkiler oluşturabildiğini gözlemlemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Görgün, "Bu sempozyumu düzenleyerek elektronik harp alanında gelecekte olabilecek yaklaşımları, hem güncel durumumuzu, hem de bu alanda yapılabilecek yatırımları, faaliyetleri her yönüyle değerlendirdiğimiz bir sempozyum organize ettik. Sektörün tüm paydaşları farklı oturumlarla, farklı çalışma gruplarıyla fikir alışverişinde ve kendi yaptıkları faaliyetleriyle ilgili sunumlarda bulundular. Çok ciddi bir katılım gösterdi firmalarımız. Bunun düzenli olarak yapılmasını değerlendirmiş olduk" açıklamasında bulundu.