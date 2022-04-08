Şatafatlı sahur programını savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata dikkat çekti - Haberler

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Şatafatlı sahur programını savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata dikkat çekti

Haberler.com - Politika
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AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından paylaşılan sahur yemeği görüntülerini "21 bin liralık kahvaltıyı çok görmüşler" sözleriyle savunan Ağrı Belediye başkanı Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata dikkat çekti. Faturada rakamla 21.000 TL olan fatura tutarının yazıyla 20.000 TL olarak yazıldığı gözlendi.

AK Parti Gençlik Kolları'nın, Ağrı'da düzenlediği şatafatlı sahur yemeği gündem yarattı. Geniş katılımlı etkinliğe AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, MYK, MKYK üyeleri, AK Parti Ağrı İl Başkanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk da katıldı.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk tarafından Twitter'dan paylaşılan ve Ağrı Belediye Başkanı Sayan tarafından retweet edilen sahur yemeği görüntüleri gerek parti içinde gerekse dışında büyük bir tartışma yarattı.

Şatafatlı sahur programını savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata dikkat çekti

FATURADAKİ HATA DİKKAT ÇEKTİ

Olayın sosyal medyada hızla yayılması üzerine bir video paylaşan Savcı Sayan, kahvaltının maliyetinin 21 bin lira olduğunu söyledi. Sayan, bu açıklamasını faturayı da paylaşarak desteklemek istedi. Ancak faturadaki bir hata dikkatlerden kaçmadı. Faturada rakamla 21.000 TL olan fatura tutarının yazıyla 20.000 TL olarak yazıldığı gözlendi. Bu hatayı fark eden sosyal medya kullanıcıları "Aceleye mi geldi acaba?" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Savcı Sayan'ın o paylaşımı;

Şatafatlı sahur programını savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata dikkat çekti

Şatafatlı sahur görüntülerini savunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki yağıyor

Şatafatlı sahur görüntülerini savunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a tepki yağıyor

Haberler.com - Politika

Savcı Sayan, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (11)

Faruk Karahan:

Biz kendi imkanlarımızla 1000 kişilik iftar yemeği veriyoruz hemde her sene bu seneyi maliyeti de 19000 TL buyrun herkesi bekleriz 24 nisan İstanbul küçükçekmece İnönü mah. Tolga caddesinde

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Abdullah :

Mide bulandırıcı ya bu kadar yeter artık

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Melih Kılaç:

gunumuzde akp demek israfçı demek

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