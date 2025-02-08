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Şanlıurfalı vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da esnaf ziyareti sırasında şaşkına çeviren bir istekle karşılaştı. Tanal, bir vatandaşın, kadın hakları yasasını eleştiren ve engellenmesini talep eden ifadeleri karşısında şaştı kaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Şanlıurfa'da esnafın geleneksel Ahilik duasına katıldı. Heyette CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yer aldı.

Şanlıurfa'nın tarih boyunca ticaretin merkezi olduğunu vurgulayan Tanal, "Şanlıurfa'nın kadim çarşılarında esnaflık geleneği halen devam ediyor. Esnafların dayanışma ruhunu ve kültürel mirasımızı korumak hepimizin görevidir. İnşallah gelecek nesillere de aktarabiliriz" diye konuştu. CHP heyeti duanın ardından çarşı esnafını ziyaret etti.

"KADINA TOKAT ATAMIYORUM"

Ziyaret sırasında CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın yolunu kesen Şanlıurfalı vatandaşın söyledikleri duyanları şaşkına çevirdi.

Tanal'ın yanına gelen bir vatandaş, "Avrupa'da bile böyle yasa yok. Kadına bir tokat atamıyorum, kızıma bir şey söyleyemiyorum" dedi. Bunun üzerine Tanal, "İnsan hakkına aykırı değil mi? Yenge hanım sana bir tokat atabiliyor mu? Peki sen niye yenge hanıma tokat atabileceksin?" diye sordu.

"BU YASAYI ENGELLEYİN"

Vatandaş ise "Benim ailemdir. Haksız olduğu zaman onu terbiye edebilirim. Kızımı, bacımı terbiye edebilirim. Derdim, bu yasayı engelleyin, iptal edin, kadın hakları yasasını" diye konuştu. CHP'li Tanal, bunun üzerine, "Ne yasası abi? Senin kadın dediğin, senin hayat arkadaşın değil mi? Senin sahip olduğun haklara onun da sahip olması gerekiyor. Terbiye etmek ayrı, dayak atmak, şiddet uygulamak ayrıdır" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfalı vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (15)

Haber Yorumlarımurat bozdağ:

adam çok haklı. çok fazla hak verildi. karısını başka adamla yakalayan adamın karisinj devlet hemen kadını korumaya alıyor adamida ceza evine. kadın ne yaparsa yapsın devlet koruyor

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Haber YorumlarıAli Tokgönül:

İşte kadın haklarının neden kaldırılmak istendiğinin sebebi . DAYAKLA TERBİYE ETMEK .Allah sizi bildiği gibi yapsın .

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Yorum Beğenme31
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Haber YorumlarıUglyKing:

MK krosu

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Yorum Beğenme29
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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

bu yasa çıktıgın dan beri boşanmalar arttı kadınlar ölüyor erkeklerde tımarhaneye gidiyor

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Haber YorumlarıMülayim:

ana sınıfından başlayarak lise bitene kadar uygulamalı olarak sevgi saygı görgü nezakat kuralları öğretilmeli...yoksa bu memleketin çocukları mallıktan sonsuza kadar kurtulamazlar...

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Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

mng vekil adamı dinlemiyor bile dinlemediği için anlamıyor anlamadığı için tatmin edecek cevap veremiyor ve zoraki orada duruyormuş gibi mimikleri var bu CHP lilerin işi gücü insanlara tepeden bakmak

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Haber Yorumlarıözen66:

Vatandaş haklı

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Haber Yorumlarıahmet kasap:

6284 SAYILI KADINI KORUYAN ERKEKLERİ AYAKLAR ALTINA ALAN YASA ACİİLEN KALKMALI YOKSA ERKEKLER NE EVLENİR NE DE ÇOCUK YAPAR HIZLA YAŞLANIYORUZ UNUTMAAAA ADAM HAKLI ADAM HAKLI ADAM HAKLI

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Haber YorumlarıDüsünür:

Kadin haklari yada kadini beyani esastir denildgi gunden bu yana sucsuz yere kim bilir kac insan ceza evinde yatiyor. Bosanmalarin artmasi yuvalarin yikilmasi aile duzenin bozulmasj bu sebepten degil mi ?. Arkadasim terbiyr amacli kizina attigi tokat icin 43 bin lira ceza kesildi. Bu baba kizini nasil terbiye edecek. Bu kiz artik basi bos. Babaya karsi saygi korku yok. Neler yapabilecegini siz dsunun artik

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Haber YorumlarıYusuf Kanat:

başkan kadın haklarını oy alabilmek için yaptı

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