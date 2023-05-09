Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank Yalova'da Konuştu

'HEP BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEYE DEVAM ETMEMİZ LAZIM'

Dünyanın bir türbülanstan geçtiğini ve Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirten Bakan Varank, "Bu ateş çemberinde bu fırtınalı denizde bu Türkiye gemisini tecrübesiyle, cesaretiyle, ülkeye verdikleriyle, fedakarlığıyla salimen yüzdürecek bir tane kaptan var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Allah'ın izniyle onu kaptan köşküne oturtacağız. Ben dünyada herhangi bir otomobil projesine 'Allah devletimize zeval vermesin' dediklerini hiç tahmin etmiyorum. Bizim milletimiz bu aracı gördüğünde 'Allah devletimize zeval vermesin' diyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bizi yıllarca ezdiler, örselediler. Bize dediler ki 'biz yapamayız, biz beceremeyiz.' 'Bunun hazırı varken biz niye uğraşıyoruz.' 'Biz daha güzelini yurt dışından hazır alırız.' Ama Recep Tayyip Erdoğan diye bir lider çıktı ve dedi ki; 'Türk isterse en güzelini yapar, en başarılısını yapar.' Vatandaşımız Türkiye'nin otomobiline baktığında bu başarıyı görüyor, bu gururu görüyor. İstediğimizde bir ve beraber olduğumuzda neyi başaracağımızı görüyor. Onun için bu yola devam etmemiz lazım. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam etmemiz lazım." açıklamasında bulundu.

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Programa AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da katıldı.