Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Giresun'da İncelemelerde Bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Giresun'da yapılan projeleri incelemek üzere ziyarette bulundu. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile görüşen İnan, şehirdeki değişim ve gelişimi takdir etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Giresun'da incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen İnan, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile görüştü.

Şenlikoğlu, görevde bulunduğu 4 yıllık süreçte uygulanan ve yapılması planlanan projelerle ilgili İnan'a bilgi sundu.

İnan, Şenlikoğlu ve beraberindeki heyetle özgürlük yolunda devam eden yenileme ve Zeytinlik semtindeki restorasyon çalışmaları ile Bilgi Evleri'nde devam eden yaz okulunda incelemelerde bulundu.

Giresun'da yaşanan değişim ve gelişimin gözle görüldüğüne dikkat çeken İnan, hizmetleri dolayısıyla Şenlikoğlu'nu tebrik etti.