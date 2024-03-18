AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Salıpazarı Barajı 152 mahalle ile birlikte 3 ilçemizi sel ve baskınlardan koruyacak." dedi.

Karaaslan, Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde yaşanabilecek sellerin önüne geçilmesi ve sulama amaçlı olarak kullanılması için Terme Çayı üzerine inşa edilen Salıpazarı Barajı'ndaki incelemelerinde yetkililerden bilgi aldı.

Barajla ilgili bilgi veren Karaaslan, Terme Çayı'nın taşması sonucu geçmiş yıllarda sel felaketleri yaşandığını hatırlatarak, "Salıpazarı Barajı sadece bu ilçeyi değil, Çarşamba, Terme ilçelerini kapsayan ve bölgenin en önemli yatırımlarından birisidir." dedi.

Barajın üç önemli etkisi olacağına işaret eden Karaaslan, "Birisi elbette taşkınlardan şehirlerimizi korumak, o risklerin bertarafı ile ilgili görevi olacak. Bir taraftan içme suyu sağlayacak aynı zamanda da sulama alanında da kullanılacak." diye konuştu.

Karaaslan, içme suyu alanında barajın 26 milyon metreküp bir rezerve ulaşacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Baraj inşaatının çalışması yüzde 15'e gelmiş durumda. Artık zemindeki beton döküm işlerine başlandı. Baraj 26 milyon metreküp içme suyu rezervine ulaşacak. Aynı zamanda taşkın koruma noktası olarak 11 milyon metrekare alanı koruyacak. Salıpazarı Barajı 152 mahalle ile birlikte 3 ilçemizi sel ve baskınlardan koruyacak. Barajın proje revizyonu süresi inşaat sürecini biraz uzatmıştı fakat o süreç tamamlandı. Belki bizi bu süreç daha avantajlı bir noktaya taşıdı, 450 bin metreküp olan hacim 670 bin metreküpe çıkarıldı. Yani barajda yüzde 50'ye yakın artış da sağlanmış oldu. Dolayısıyla bölgemiz için en önemli yatırım olarak ifade edeceğimiz ve 3 ilçemizi taşkın riskinden koruyacak, taşkın riskini bertaraf edecek ve bir daha inşallah şehirlerimizde sel baskınlarının yaşanmayacağı bir odak noktası haline gelecek. Hem sulama ve içme suyu konusunda da kentimize değer katacak çok önemli bir yatırım. İnşaat süreci de bundan sonra hızlı bir şekilde devam edecek."