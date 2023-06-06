Sakık'tan seçim sürecinde kendisini hedef alan Kılıçdaroğlu'na yanıt: İspatlamazsanız mahkemede hesabını vereceksiniz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecinde katıldığı bir programda, "Sırrı Sakık bize hangi desteği verecek? Biz devletin derinliklerinde nelerin döndüğünü, kimlerin kimlere hizmet ettiğini" gayet iyi biliriz" sözlerine Yeşil Sol Parti Milletvekili Sırrı Sakık'tan yanıt geldi. Sakık, Kılıçdaroğlu'na, "Bu çirkin iddialarınızla ilgili video, kayıt, ses, belge veya her ne varsa sunmanızı bekliyorum. Aksi taktirde mahkemede müfteri olarak hesabını vereceksiniz" diye seslendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sürecinde Babala Tv'de katıldığı programda Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, "Sırrı Sakık bizi destekleyecekmiş. Sırrı Sakık bize hangi desteği verecek, nasıl bir destek verecek bize? Biz devletin derinliklerinde nelerin döndüğünü, kimlerin kimlere hizmet ettiğini, kimlerin hangi gerekçelerle konuştuğunu gayet iyi biliriz." dedi.

SAKIK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT GELDİ

Kılıçdaroğlu'na seçimlerden sonra yanıt vereceğini söyleyen Sakık'tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sakık, Kılıçdaroğlu'na iddiaları ispatlama çağrısında bulundu. Sakık, ,iddiaların ispatlanmaması halinde dava açacağını belirtti.

"SEÇİM SONUCUNU BEKLEMEYİ TERCİH ETTİM"

Sakık, şunları söyledi: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur seçimleri öncesinde şahsıma yönelik ağır ithamlarda bulundunuz. Ben sürecin hassasiyetinden ve halkın umudundan dolayı seçim sonucunu beklemeyi tercih ettim. İktidarı "onun diliyle" yeneceğim, milliyetçilere şirin gözükeceğim derken bize kalan sizin gerçeklikle alakası olmayan iftira diliniz oldu. Açık çağrımıza, onlarca yıllık parlamento mesaimize rağmen sözlerinizi düzeltme nezaketinizde bile bulunmadınız.

"DGM'DE İDAMLA YARGILANIYORDUM"

Kemal Bey, bana yönelik özel savaş medyasının dilini kullanırken ben Ağrı köylerinde ikinci tur için seçim çalışmalarındaydım ve aynı süreçte bana verilen 5 yıl 10 ay ceza haberini de almıştım. Şimdi sizin iddianıza birkaç not eklemek isterim. Evet ben derin devleti çok iyi bilirim, eski tanışırız. Siz 1990'lı yıllarda SSK bürokratıyken bizim köylerimiz yakılmış, arkadaşlarımız, halkımız katledilmişti. Asit kuyularında, toplu mezarlarda yakınlarımızı teşhis ediyorduk. Sizin hiçbir risk almadığınız yıllarda ben abimin kanını kaldırımdan silmeye çalışıyordum, DGM'de idamla yargılanıyordum. Dilerim size "derinden" bilgiler getiren "dürüst ve namuslu bürokratlar" bu bilgileri de getirmiştir.

"MAHKEMEDE MÜFTERİ OLARAK HESABINI VERECEKSİNİZ"

Şimdi size düşen "dürüst ve namuslu bir siyasi lider" olarak bana yönelik iftiralarınız ispatlamaktır. İkinci tur öncesi muhattabınız ve rakibinize yaptığınız şu çağrıyı da iliştiriyorum. Sizden bu çirkin iddialarınızla ilgili video, kayıt, ses, belge veya her ne varsa sunmanızı bekliyorum. Aksi taktirde mahkemede müfteri olarak hesabını vereceksiniz."