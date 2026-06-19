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Bakan Memişoğlu Şam'da

Bakan Memişoğlu Şam'da
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Şam'da Suriye Sağlık Bakanı Musab el-Ali ile bir araya gelerek sağlık iş birliği mutabakat zaptı imzaladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Şam'da Suriye Sağlık Bakanı Musab el-Ali ile bir araya geldi.

Suriye Sağlık Bakanı Musab el-Ali, temaslarda bulunmak üzere Şam'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı. Sağlık Bakanlığı binasında gerçekleştirilen resmi görüşmelerde, iki ülkenin sağlık kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması, teknik deneyim paylaşımı ve tıbbi hizmet kalitesinin en üst profesyonel standartlara ulaştırılması gibi konular masaya yatırıldı. Görüşmede Suriye'deki sağlık sektörünün modern gelişmelere ayak uyduracak şekilde geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Bakan el-Ali, vatandaşlara gelişmiş sağlık hizmetleri sunmak amacıyla farklı imkanların ve sektörlerin harekete geçirilerek, kapsamlı bir sağlık dönüşümü gerçekleştirilmesini hedeflediklerini vurguladı.

Görüşmenin ardından bakanlar, iki ülke arasındaki sağlık iş birliğini resmiyete döken mutabakat zaptına imza attı.

Hastane ziyareti

Bakan el-Ali ve Bakan Memişoğlu, ortak iş birliği modellerinden biri olan Şam Kalp Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'ni de ziyaret etti. Hastanedeki işleyişi yerinde inceleyen heyet, performans göstergeleri ve hastalara sunulan uzmanlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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