Sağlık Bakanı Memişoğlu, KKTC'li mevkidaşı Dinçyürek ile görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, Dinçyürek ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, KKTC'yi Türkiye'den ayırmadıklarını vurgulayan Memişoğlu, KKTC'nin önemli bir devlet olarak Akdeniz'de insanlara sağlık hizmeti ulaştırabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin desteğiyle KKTC'de inşaatı süren hastanelere ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatıyla Kıbrıs'ta nitelikli sağlık hizmeti verecek alanlar oluşturuluyor. Bunun haricinde, tıbbi cihazından ilacına kadar, insan gücü anlamında da elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Sonuçta sağlık, insanların iyi tarafı, iyilik tarafı. Biz de kardeşlerimize özellikle bu desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
