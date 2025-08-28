Sağlık Bakanı Memişoğlu, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de özellikle sağlık alanında son 23 yılda büyük bir atılım yaşandığını belirterek, "Bizler ne kadar hizmet edersek, ne kadar iyi çalışıp üretirsek bu toplum daha iyi olacak. Böylece vatanımızın bekasını, aynı zamanda refahını sağlayacağız. Bu bilinçle gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Uşak'taki programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Partililere hitap eden Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha iyi işler yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Medeniyet ve toplumun gelişmesinde hizmetin çok önemli olduğunu belirten Memişoğlu, "Bizler ne kadar hizmet edersek, ne kadar iyi çalışıp üretirsek bu toplum daha iyi olacak. Böylece vatanımızın bekasını, aynı zamanda refahını sağlayacağız. Bu bilinçle gece gündüz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'de özellikle sağlık alanında son 23 yılda büyük bir atılım yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sağlık hizmetinin yanında artık sağlığın teknolojisini üretmemiz ve en önemlisi de hastalanmadan kendimizi korumamız gerekir. Yani sağlıklı toplum olmamız gerekir. Onun için de bu medeniyeti, bu davayı yürütürken en önemli unsur olan insanın, güçlü ve sağlıklı olmasını sağlayacak çalışmalara imza atmamız gerekir. Sağlıklı toplum, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için her bir AK Parti neferinin çalışmasını ve bu konuda örnek olmasını istiyoruz. O nedenle hareketli yaşama, düzgün beslenmeye, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaya her birimizin örnek olacak şekilde davranması gerekir. Biz dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden bir tanesini verirken sağlıklı bir toplum olmak durumundayız. Onun için çabalıyoruz."

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ise bakanlığın son yıllarda sağlık alanında vatandaşa hizmet sunan birçok yatırım ve projeyi hayata geçirdiğini söyleyerek, Bakan Memişoğlu'na teşekkür etti.

Memişoğlu'nun açıklamasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Bakan Memişoğlu, kentteki programları kapsamında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde incelemelerde bulundu, İsmet Paşa Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaret ve incelemede Memişoğlu'na, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da eşlik etti.