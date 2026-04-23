Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, milli iradenin tecelligahı, istiklalin ve istikbalin en güçlü teminatı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan bu anlamlı günde yarınlarımızın mimarı, umutlarımızın taşıyıcısı kıymetli evlatlarımızı sevgiyle kucaklıyor, her birine sağlık, huzur ve neşe dolu bir bayram diliyorum. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli egemenliğimiz uğruna fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."