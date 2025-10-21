Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Gürcistan'da Sağlık İş Birliği Mutabakatı İmzaladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik temaslar gerçekleştirmek üzere bulunduğu Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imza törenine katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gürcistan'la sağlık alanındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve sağlığın çeşitli alanlarındaki iş birliği konularının ele alınması amacıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün başkent Tiflis'e geldi. Gürcistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mikheil Sarjveladze, Bakan Memişoğlu onuruna dün resmi akşam yemeği programı düzenledi.

Bakan Memişoğlu, ziyaretinin ikinci gününde Sarjveladze ile heyetler arası ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından düzenlenen imza töreninde "Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) ile Gürcistan Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi ziyaretinin devamında mevkidaşı Sarjveladze'nin yanı sıra Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ve Gürcistan Parlamentosu Sağlık ve Sosyal Güvenlik Komitesi Başkanı Zaza Lominadze ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek

Sağlık Bakanı Memişoğlu ve beraberindeki heyet ayrıca ilerleyen saatlerde Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinde Büyükelçi Ali Kaan Orbay ile bir araya gelerek iki ülkeye ilişkin sağlık alanındaki konuları değerlendirecek. Bakan Memişoğlu'nun programı kapsamında Gürcistan Ulusal Müzesi ile ülkedeki en üst düzey laboratuvarlarından biri olan, bilimsel biyomedikal ve biyogüvenlik araştırmaları konusunda öne çıkan Richard Lugar Halk Sağlığı Araştırma Merkezi'ni de ziyaret etmesi bekleniyor. - TİFLİS