Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halkla bir araya gelmeye devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçe halkı ile bir arada olmaya, onların sıkıntılarını, görüşlerini dinlemeye ve sorularına cevap olmaya devam ediyor. Başkan Köse, halkın düşüncelerini önemseyerek Safranbolu'yu ileriye taşıdıklarını belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçe halkı ile bir arada olmaya, onların sıkıntılarını, görüşlerini dinlemeye ve sorularına cevap olmaya devam ediyor. Başkan Elif Köse, "Benim için en kıymetli olan Safranbolu halkımızın düşünceleri, verdiğimiz bu değerle de Safranbolu'yu çok daha ileriye hep birlikte taşıyoruz. Çünkü başka Safranbolu yok" diye konuştu.

Göreve geldiği ilk andan itibaren belediye çalışmalarının haricinde fırsat bulduğu her an halk ile iç içe olan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, halk ile bir araya geldiğinde mutlu olduğunu ve onları ziyaret ettiğinde huzurlu hissettiğini belirterek; "Benim için en kıymetli olan Safranbolu halkımızın düşünceleri, verdiğimiz bu değerle de Safranbolu'yu çok daha ileriye hep birlikte taşıyoruz" diye konuştu.

Halkın yararına yapılan hizmetler için üretmeye ve çalışmaya devam ettiği zamanın içerisinde kalan dilimde vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Köse soru, görüş ve önerilerini dinliyor sıcak bir çay eşliğinde çözüm üretiyor. 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Safranbolu'nun teveccühünü kazanıp ilk kadın Belediye Başkanı olarak görevine başlayan "kendim için değil kentim için" sözleri ile beğeni toplayan ve Belediye'nin tüm birimleri ile aktif rol alarak Safranbolu'yu geleceğe taşıyan Başkan Elif Köse, ziyaretlerinin haricinde çoğu zaman kendisini evlerinde ağırlamak isteyen vatandaşların davetini de kırmıyor.

Cumhuriyet'in 100. yılına gireceğimiz hafta içerisinde Safranbolu'yu kırmızı beyaza bürümenin ve hazırlık çalışmalarının yanı sıra esnaf ziyaretlerini de ihmal etmeyen Başkan Köse, her yeni doğan bebeğin evine ziyaret, sanayi esnafı ziyareti, şehir merkezinde atılan tur ile vatandaş sohbetlerini de ihmal etmedi. Kendilerini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye teşekkür ederek ilk defa bir Belediye Başkanı'nı halkla bütünleşik halde gördüklerini belirtti. Başkan Elif Köse ise "Benim için en kıymetli olan Safranbolu halkımızın düşünceleri, verdiğimiz bu değerle de Safranbolu'yu çok daha ileriye hep birlikte taşıyoruz. Çünkü başka Safranbolu yok" diye konuştu.