Saadet ve Gelecek Partisi'nden ilk grup toplantısı: Millet 'Önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi

CHP'nin oylarıyla TBMM'ye giren Gelecek Partisi'nin milletvekillerinin Saadet Partisi'ne geçmesiyle kurulan Saadet Meclis Grubu ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Önce kürsüye Saadet lideri Temel Karamollaoğlu çıktı, ardından ise Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuştu. Davutoğlu, "Millet bize 'Bu iktidardan memnun değilim ama önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi. Milletimizin önüne güçlü bir alternatif koymak için bir araya geldik" ifadelerini kullandı.

Saadet ve Gelecek Partilerinin Meclis Grubu ilk kez toplandı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki bu grup; milletin beklentilerinin mecliste söz, ses ve siyaset olarak vücut bulmasını sağlayacaktır." dedi. Gelecek lideri Davutoğlu ise "Seçimlerde milletin verdiği mesaj 'Bu iktidardan memnun değilim ama önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız' dedi millet. Milletimizin önüne güçlü bir alternatif koymak için bir araya geldik, artık önünüzde güçlü bir alternatif var." ifadelerini kullandı.

"SİYASETİ, MİLLETE HİZMET ÜRETME FIRSATI OLARAK KABUL EDİYORUZ"

Saadet Partisi ilk TBMM Grup Toplantısı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılımıyla gerçekleştirildi. Kürsüye ilk grup toplantısı olması dolayısıyla hem Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu hem de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu çıktı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: "Bu ilk grup toplantımıza bizleri kırmayarak iştirak eden bütün kardeşlerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Siyaset tarihimize kayıt düşecek bir gündeyiz. Uzunca bir aradan sonra, buradayız. TBMM'nin 28 Dönemi'nde Saadet Partisi Meclis Grubumuzun ilk grup toplantısını yapıyoruz. Saadet Partisi Meclis Grubumuzun önceliği önce ahlaktır. Sayın Davutoğlu'na ve arkadaşlarına tevazu ve özveriye dayalı, birlikte siyaset yapma süreci için şükranlarımı iletmeyi görev biliyorum. Siyaseti kişisel kazan imkanı kabul edenler bizi anlayamazlar. Biz siyaseti; millete hizmet üretme fırsatı kabul edenleriz. Bizim için siyasi makamlar kudret sahibi olmaya değil, adaleti kurmaya bir araçtır. İnanıyorum ki bu grup; milletin beklentilerinin mecliste söz, ses ve siyaset olarak vücut bulmasını sağlayacaktır.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

'Biz sizin NATO'ya girmeye vesile olalım, siz de bizim borçlarımızın ertelenmesine vesile olun' dediler. Seçimden önce AB'ye muhtaç değildik ama o da seçimden önceymiş. İki ülkenin NATO Üyeliğine Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak mı yoksa Büyük Ortadoğu Projesi'nin Eş Başkanı olarak mı 'evet' demek zorunda kaldınız? Fakında mısınız, her adımınızla bu projeye destek veriyorsunuz ve bundan da vazgeçmiyorsunuz. Biz inanıyoruz ki; bu dönemde bu proje, hemen ülkemiz hem de dünya barışı için en büyük tehdittir. Biz sadece Allah akıl fikir versin demekle yetineceğiz.

Bizim, parlamento çalışmalarında beş temel ölçümüz olacak; Güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Bunu hayal ediyoruz. Atılan her adım 'Türkiye'yi güçlendiriyor mu?' diye bakacağız. Müreffeh bir Türkiye istiyoruz. Getirilen düzenlemelerin milletin refahını artırıp, artırmadığına bakacağız. Gelen düzenleme milleti eziyor mu, sömürüyor mu diye bakacağız. Biz üreten, özgür, öncü bir Türkiye hedefliyoruz. Ölçümüz, terazimi budur. Buradan iktidara sesleniyorum; gelin israftan vazgeçin. Türkiye'nin kalkınmasını istiyorsanız önce kamuda israfı, ekonomide yolsuzluğu, adam kayırmayı bir tarafa bırakın. Biz de size o zaman destek veririz."

"BU YOLDA BEDELLER ÖDENDİ"

Davutoğlu'nun cümlelerinin satırbaşları şu şekilde: "Erdemli siyaset öncülerine selam olsun. Bu erdemli siyaset mücadelesinde omuz omuza verdiğimiz Sayın Karamollaoğlu, değerli milletvekilleri ve misafirlerimiz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok çetin süreçlerden geçerek bu güne geldik. Tarih 20 Temmuz 2001. Rahmetli Başbakanımız, Erbakan, Saadet Partisi'ni kurdu. Bugün gelinen noktada Saadet Partisi'ni görmekten gurur duyuyorum. Aynı şekilde çileli bir yolculuktan sonra, ağır baskılar altında 12 Aralık 2019 tarihinde, tam bir samimiyetle yola çıkarak ülkenin üzerine çöken karabasan bulutlarını dağıtan cesur yürekli Gelecek Partisi kurucularına da selam ediyorum. Nice arkadaşlarımız bu yolda bedeller ödedi. Devlete nüfuz etmiş bazı çeteler, arkadaşlarımızı mahkemelere verdiler. Her düzeyde her bir Gelecek Partili mensup, ağır baskılar karşısında cesaretle direndi. İşte buradayız. Birlikte buradayız.

"ARTIK GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF VAR"

Halkın yüzde 48'i bize neden karşı çıktı diye düşünmediler. Milletimiz size bir uyarı vermiştir. Muhalefet kendi iç muhasebesini yaparken ciddi savrulma da yaşıyor. Altılı masanın kazanımların tehdit eder hale geldi. Seçmen bize bir mesaj vermiştir. Milletin iradesini tartışmayalım, millet bize ne demek istedi onu konuşalım. Biz şu sonuca vardık, milletin verdiği mesaj, "Bu iktidardan memnun değilim ama önümüze güçlü bir alternatif koyamadınız" dedi millet. Milletimizin önüne güçlü bir alternatif koymak için bir araya geldik, artık önünüzde güçlü bir alternatif var."

DEVA GRUP KURMAYI KABUL ETMEDİ

Meclis'te grup kurma görüşmeleri DEVA, Gelecek ve Saadet partileriyle başlamış ancak DEVA Partisi, yetkili kurullarında üçlü grup kurma önerisine onay çıkmadığını açıklamıştı.