Saadet Partisi önünde kaydedilen görüntüler bir ismi küplere bindirdi: Bu utancı yaşatanları asla unutmayın

Millet İttifakı'nın saatler süren aday toplantısı sırasında Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önü adeta mahşer yeri gibiydi. Kalabalık bir topluluğun adayın açıklanmasını beklediği anlarda "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attığı görüntüler sosyal medyada büyük ses getirirken, kaydedilen video bir ismi ise küplere bindirdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın basın danışmanı Şerif Varol "Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın" dedi.

Millet İttifakı'nın 6 lideri saatler süren bir görüşmeye sahne olan Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki zirvenin ardından kalabalık bir topluluğun önüne çıkarak cumhurbaşkanı adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

ADAYIN SAADET PARTİSİ ÖNÜNDE AÇIKLAMASINA TEPKİLER VAR

Bu tarihi ana ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, adayın Saadet Partisi Genel Merkezi önünde açıklanmasına yönelik bir takım tepkiler de yer aldı. Bu yorumlardan en serti ise hiç kuşku yok ki Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın basın danışmanı Şerif Varol'a aitti.

"BERAT GECESİ BU UTANCI YAŞATANLARI ASLA UNUTMAYIN"

Varol, Twitter hesabından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan vatandaşların görüntülerini paylaşarak, "Milli Görüşçüler, Cennetmekan Erbakan Hocamızın Genel başkanı olarak vefat ettiği Saadet Partisi önünde hem de Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın. Ve şunu da unutmayın Milli Görüş'ün tek temsilcisi, başında bir Erbakan'ın olduğu Yeniden Refah Partisi'dir" ifadelerini kullandı.

VAROL'DAN TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA

Gelen tepkiler üzerine yeni bir paylaşım daha yapan Varol şu ifadeleri kullandı; "Ekteki açıklamam bazı FETÖ hesapları tarafından bağlamından saptırılmış, provoke edilmiştir. Tepkim; Erbakan Hocamızın kurucusu olduğu partinin 28 Şubat darbesinin aktörlerinden CHP'ye kuyruk yapılmasınadır. Açıklama şahsi fikrimdir, partimizi kesinlikle bağlamaz."