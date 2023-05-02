Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: 'Cumhurbaşkanı hesap verebilmeli'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının hesap verebilir olması gerektiğini ifade ederek, bunun anayasayı değiştirmekle mümkün olacağını söyledi. Karamollaoğlu ayrıca, Türkiye'nin işsizlik sorununa da değindi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "6 ayrı siyasi parti bir araya gelmemizin bir temel sebebi vardır. O da Cumhurbaşkanlığı Sistemini değiştirmektir. Bu sistem değişmeden otoriterlik ortadan kalkmaz. Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir, aldığı kararlar Mecliste müzakere edilebilmelidir. Bunu bugün yapmak mümkün değildir. Bu sistemi de geldiğimiz gibi değiştirme imkanı yoktur. Anayasa'nın değişmesi lazım" dedi.

Diyarbakır'a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kayapınar ilçesinde yer alan seçim bürosunu ziyaret etti. Karamollaoğlu, daha sonra partisinin il teşkilatının Sur ilçesinde bir toplantı salonunda düzenlediği 'Diyarbakır Buluşması' programına katıldı. Programa Karamollaoğlu'nun yanı sıra, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları ile partililer ve vatandaşlar katıldı. Millet İttifakı milletvekili adayları ve il temsilcilerinin de yer aldığı programda konuşan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanının hesap verebilir olması gerektiğini ifade ederek, bunun anayasayı değiştirmekle mümkün olacağını söyledi.

"Şu anda Türkiye bir soygun ülkesidir. Bu iktidarın önemli birkaç özelliği var. Yolsuzluk, israf, soygundur. Allah nasip ederse biz iktidara geldiğimiz zaman bu tip problemler ortadan kalkacak. Arkadaşlarımız 1,5 sene içerisinde her konuda değişikliklerin nasıl yapılacağına karar verdiler. 6 ayrı siyasi partinin bir araya gelmemizin bir temel sebebi vardır. O da Cumhurbaşkanlığı Sistemini değiştirmektir. Bu sistem değişmeden otoriterlik ortadan kalkmaz. Cumhurbaşkanı hesap verebilmelidir. Aldığı kararlar Mecliste müzakere edilebilmelidir. Bunu bugün yapmak mümkün değildir. Bu sistemi de geldiğimiz gibi değiştirme imkanı da yoktur. Anayasa'nın değişmesi lazım. Dedik, 'gelin bir araya gelelim bu Anayasa'yı nasıl değiştireceğimizi bir kere ortaya koyalım. Bu geçiş döneminde Türkiye nasıl yönetilecek onunda temel prensiplerini belirleyelim'. Şu anda bizim ne kadar süre iktidarda kalacağımız seçimden sonra belli değildir. Ben seçimi kazanacağımıza ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olacağına inanıyorum. Birbirinden farklı görüşlere sahip 6 siyasi parti her ay bir araya gelerek bir takım kararlar aldık. Bu kararlar Cumhurbaşkanlığı Sistemi değişene kadar devam edecektir."