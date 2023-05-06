Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: Başkanlık sistemi Türkiye'ye zarar verdi

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Başkanlık sisteminin bu ülkeye zarar vereceğini, doğrudan doğruya diktatörlüğe meyledeceğini, yöneticileri meylettireceğini fark ettik. Dolayısıyla da biz, 'Başkanlık sistemi diye bir sistem Türkiye'de kabul edilmemeli' diye özellikle vurguladık. Geldiğimiz noktada da ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Çünkü başkanlık sistemi tam da tahmin ettiğimiz gibi diktatörlüğe meyletti" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmit'e gelerek bir dizi programa katıldı. İzmit kent merkezinde Millet İttifakı'nın seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Karamollaoğlu, burada kısa bir konuşma yaptıktan sonra merkezin açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Kocaeli Kongre Merkezi'ne geçen Karamollaoğlu, 'Kocaeli Buluşması'nda Saadet Partililerle bir araya geldi.

Dış politikada temel hedeflerinin ülkenin sınırlarını korumak olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Dış politikada bizim temel hedefimiz sınırlarımızı korumaktır. Büyük Ortadoğu Projesi denilen proje, Türkiye'nin sınırlarını değiştirecek bir projedir. Bu maalesef eş başkanlığını Tayyip beyin üstlendiği bir projedir. Biz Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı olamayız. Biz bu sınırları hiç kimseye değiştirtmeyiz. Biz bu bölgede bizim kendi sınırlarımız olduğu gibi, diğer ülkelerin de sınırlarının korunmasını önemseriz. Bu bölgede yaşayan diğer ülke insanlarıyla, yönetimleriyle bir araya gelir bu bölgenin emniyetini sağlamak için her türlü iş birliğine gireriz. Bugünkü iktidarın anlayışıyla Türkiye'nin dış politikada istikrar sağlaması mümkün değil. Kendi durumlarını bildikleri için şimdi Millet İttifakını lekelemeye çalışıyorlar. 'Amerika'dan onay alacaksınız' diyor. Hadi oradan be. Bir tane tatbik edilecek olan ekonomide, şurada, burada ne yapacağımızla alakalı mutabakat çıkmış. Neymiş? Bunun onayını Amerika vermiş, İngiltere vermiş. Bu kadar basitlik olmaz. Bunun içerisinde Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya yar olacak hangi madde var? Onu söyle önce. Ama o, 'Ben bunu akıl edip böyle bir politika metnini ortaya koyamadım, ama bunlar koydular. Demek ki bir şeyler var' diyor. Adam bundan endişe ediyor. Elbette o politika metinlerinin hepsi en mükemmelidir diyemeyiz. Esas mesele, dış politikada Türkiye'yi itibarlı bir noktaya taşıyabilmek. Ekonomik yönden güçlü olmadan, istikrarlı bir yönetime sahip olmadan Türkiye'yi bu noktaya getirmek mümkün değil. Ben bunu bizim sağlayacağımıza inanıyorum. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman yeni bir dünyanın oluşumuna doğru gerekli adımları atmış olacağız" diye konuştu.