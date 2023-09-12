Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 12 Eylül darbesini kınadı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 12 Eylül darbesinde Türkiye'nin büyük değerlerini yitirdiğini belirterek, "Türkiye, demokrasisini içselleştirmek zorundadır. Silahlı ve silahsız fark etmeden devleti ele geçirme girişimlerini kınıyorum." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün 12 Eylül darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, Türkiye demokrasi tarihinin bir anlamda darbeler tarihi olduğunu, 12 Eylül'de binlerce genç ve aydının öldürüldüğünü, Türkiye'nin büyük değerlerini yitirdiğini söyledi.

Darbelerin insanların bedenlerine ve beyinlerine zarar verdiğini dile getiren Özdağ, ancak 15 Temmuz hain darbe girişiminin insanların ruhuna zarar verdiğini vurguladı.

Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında egemen güçlerin olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Ancak egemen güçlerin Türkiye'de ameliyat yapmasını sağlayan Türkiye'nin aydınları, siyasetçileri, medyası, sermayesi ve sivil toplum kuruluşları da olmuştur. Türkiye, demokrasisini içselleştirmek zorundadır. Silahlı ve silahsız fark etmeden devleti ele geçirme girişimlerini kınıyorum. 12 Eylül darbesini kınıyor, hayatını kaybeden herkesi, sağcıları, solcuları rahmetle anıyorum. Keşke Kenan Evren bir gün, bir dakika, bir saniye bile olsa sanık sandalyesine oturmuş olarak ölseydi. Böylece Türkiye en azından darbelerle hesaplaşmış olurdu." şeklinde konuştu.

Deprem Gözlem Raporu

Özdağ'ın ardından açıklama yapan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin de 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerine ilişkin hazırladıkları Deprem Bölgesi Gözlem Raporu'nu açıkladı.

Deprem bölgesindeki 9 ilde incelemelerde bulunduklarını dile getiren Şahin, amaçlarının iktidarı köşeye sıkıştırmak değil, sorunları tespit edip ilgili kurumlara iletmek ve sorunların çözülmesine katkı sunmak olduğunu söyledi.

Bölgede yeterli seviyede inşaat yapılmadığını savunan Şahin, "İktidarın açıkladığı gibi 180 bin konutun yapıldığına yönelik bir gözlemimiz olmadı. Bölgede ciddi manada konut sorunu var. Depremzedeleri zor bir kış, hatta zor kışlar bekliyor." diye konuştu.

Vatandaşların ilettikleri şikayetleri aktaran Şahin, konteyner kentlerin kışa hazır hale getirilmesi gerektiğini, öğrenciler ve velilerin internet erişimi sorunu yaşadığını, tayin olan öğretmenlerden doğan boşluğun giderilmesine ihtiyaç olduğunu, üniversite öğrencilerinin yurt sorununun giderilmesi gerektiğini dile getirdi.

İsa Mesih Şahin, hafriyat kaldırma işleminin yerinde değil, döküm alanlarında yapılmasını ve esnafa, şehirleri terk etmesinin önüne geçmek için destek verilmesini önerdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şahin, Gelecek Partisinden üç milletvekilinin AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.