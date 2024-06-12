Ayşe Ateş'in görüşme trafiği sürüyor! Erbakan ve Karamollaoğlu ile bir araya geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Ayşe Ateş daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la görüştü.

AYŞE ATEŞ, TEMEL KRAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Temel Karamollaoğlu, "Merhum Sinan Ateş'in ölümü üzerindeki perdeyi kaldırmak ve eşi Ayşe Ateş'in adalet arayışına destek vermek için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Adaletin tecellisi adına bu davanın hiçbir soru işaretine mahal vermeden açıklığa kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Bizler bu süreçte hem Ayşe Ateş kızımızın hem de yavrularımızın yanında duracağız" dedi.

Ayşe Ateş ise yaptığı açıklamada, "Sayın genel başkana teşekkürlerimi ilettim ve desteklerinin devamını istedim. 1 Temmuz'da yapılacak olan ilk duruşmamıza kendisini davet ettim. Kamuoyuyla paylaştığım şeylerden kendisine de bahsettim. Biraz da sohbet ettik ve ayrıldık" diye konuştu.

ERBAKAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Ateş daha sonra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la makamında görüştü. Erbakan görüşmeyi, "Merhum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Hanımefendi ziyarette bulundular, devam eden dava süreciyle ilgili bilgi verdiler. Biz de kendilerine adaletin yerini bulması için sürecin takipçisi olacağımızı ifade ettik" notuyla paylaştı.