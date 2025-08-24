Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Silah Bırakma İfadesini Olumlu Buldu

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Biz örgütün silah bırakmasını, kendisini feshetmesini olumlu bir gelişme olarak görmekteyiz" dedi.

Batman'da Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen SP'nin 8'inci Olağan İl Kongresine Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut il başkanı Mehmet Fırat yeniden başkan seçildi. Kongreye siyasi parti temsilcileri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı. Kongrede konuşan Arıkan, "Saadet Partisi hak ve özgürlükler üzerindeki kısıtlamaların kalkmasına vesile olacak, dilin, kimliğin, kültürün, inancın, düşüncenin kendisini ifade etmesine en uygun zemini hazırlayacak, haksız yere cezaevinde tutulan insanların ailelerine kavuşmasını temin edecek, bütün bu sorunların ortadan kalkmasını temin edecek, tüm bunları gücün keyfiliğine bırakmayıp hukuk ile şekillendirecek her samimi adımın sonuna kadar arkasında olacak ve desteklemeye devam edecektir" diye konuştu.

'İKTİDAR SAMİMİ OLMALIDIR'

Genel Başkan Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süreç devam ederken iktidar bir tanımlama yaptı. Bu çalışmanın başlığını 'Terörsüz Türkiye' olarak koydu. Biz bu tanımlamayı muğlak buluyoruz. 'İhtiyacımız olan yaşanabilir bir Türkiye'dir' dedik. Yaşanılabilir bir Türkiye'de ne terör vardır ne de kayyum vardır. Yaşanılabilir bir Türkiye'de ne şiddet vardır ne de gözdağı vermeye yönelik gözaltılar vardır. Yaşanılabilir bir Türkiye'de ne Diyarbakır Anneleri ağlar ne de Cumartesi Anneleri ağlamak zorunda kalır. Çok net söylüyorum. Yaşanılabilir bir Türkiye'de ne beyaz toroslar ne de siyah Transporterlar olacaktır. Biz örgütün silah bırakmasını, kendisini feshetmesini olumlu bir gelişme olarak görmekteyiz. Soykırımcı İsrail, canı istediğinde Gazze'yi bombalıyor. Batı Şeriayı bombalıyor. Lübnan'ı bombalıyor. Suriye topraklarını bombalıyor. Canı istediğinde İran'ı da bombalayabiliyor. Hal böyleyken biz Türk, Kürt, Arap, Farisi ve bölgenin tüm halkları hepimiz birbirimizi el üzerinde tutmalıyız. İktidar en başta samimi olmalıdır. İktidar artık baskıdan, tahakkümden, keyfilikten, kayırmacılıktan, çifte standarttan vazgeçmelidir. Siyasi partileri düşman gibi görmekten vazgeçmelidir. Bir yandan silahları yakıp bir yandan halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarını görevden alırsanız, cezaevine gönderirseniz bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütemezsiniz. Muhalefetin belediye başkanlarına gözdağı, gözaltı, tutuklama, görevden uzaklaştırma yapıp kendi belediyelerinize yatırım yaparsanız başarılı olamazsınız. Siz bu anlayışla muhalefeti değil milleti cezalandırıyorsunuz. Her sorunu, dağ gibi büyüyen problemleri ancak Saadet çözecektir. Biz çözüm siyaseti yapıyoruz. Gittiğimiz her yerde eleştirilerimizi sıraladık. Çözümlerimizi insanlarımızla paylaşıyoruz."