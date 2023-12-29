Saadet Partisi Milletvekili: İsrail'in Gazze saldırıları soykırım

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü saldırıların "soykırım" olduğunu söyledi.

Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaretinde yaptığı açıklamada, Filistin'e sahip çıkmanın Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu ifade etti.

İsrail'in, genç yaşlı, kadın çocuk demeden karadan, havadan ve denizden gerçekleştirdiği bombardımanlarının bir an önce durdurulması gerektiğini vurgulayan Kılıç, "Gazze'de gerçekten yürekler acısı bir katliam yaşanıyor. Katliam mı demek lazım? Cinayet mi demek lazım? Ama soykırım olduğu kesin. Bütün ülkemizi, İslam alemini yasa boğan, üzen bir hadise." dedi.

Filistin'in, Türkiye için önemine dikkati çeken Kılıç, "Gazze önemli, Kudüs önemli. Kudüs, peygamberimizin bize emaneti. Emanetleri biz korumakla mükellefiz, kollamakla mükellefiz. Miras diyemeyiz. Çünkü mirası varisler alıp yiyip tüketebilirler ama emanetler korunmak içindir. Dolayısıyla Filistin bizim için çok önemlidir. Mukaddes topraklardır. Mescid-i Aksa bizim ilk kıblemizdir. O sebepledir ki biz bu gelişmeleri çok yakinen takip ediyoruz. ve bir an önce de sonlandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

İsrail'i ve siyonistleri, dünyanın neresinde olursa olsun lanetlediğini ve kınadığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

" İsrail'in saldırılarının, bir planın gereği olarak yapıldığını düşünüyorum, inanıyorum. Nedir o plan? Arz-ı Mevud planı. Büyük Orta Doğu denilen plan. Büyük İsrail planından başka bir şey değildir. Yani Fırat'la Nil arasında Büyük İsrail'i kurmak için atılan adımlardan bir tanesidir. Bu öldürmelerini de çoluk çocuk demeden, genç yaşlı, kadın kız demeden yapılan bu katliamı da onlar kendilerince ibadet olarak da yapıyorlar. Yani onların inançlarında 'öldür' diyor, onlar da öldürüyorlar. Dolayısıyla onların anladığı bir tane şey var o da güçtür. İsrail'e 'otur oturduğun yerde' demek lazım. 'Kendine dikkat et' demek lazım. 'İslam alemiyle böyle oynama' demek lazım. 'Bir gün gelir haddini bildiren çıkar' demek lazım."

ABD ve İngiltere gibi ülkelerin İsrail'i desteklediğine işaret eden Kılıç, buna karşılık Türkiye'nin de "dur, yeter" diyebileceği tedbirlerin olduğuna değindi.

İsrail menşeli ürünlerin boykotunu da önemsediğini dile getiren Kılıç, bu ürünlerin Türkiye'ye girişinin de yasaklanması gerektiğini ifade etti.

Topraklarını savunmak için küçücük Filistinli çocukların bile bilinçli duruş gösterdiğine dikkati çeken Kılıç, bu haklı mücadelenin her zaman yanında duracaklarını bildirdi.

Terörle mücadele eden Türkiye'nin de şehitler verdiğini vurgulayan Kılıç, tüm şehitleri rahmetle andığını, ailelerine de sabır ve başsağlığı dilediğini sözlerine ekledi.