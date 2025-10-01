Saadet lideri Arıkan'dan Trump'ın 20 maddelik Gazze planına tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yeni yasama yılının açılışı için geldiği TBMM bahçesinde Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

SAADET LİDERİ ARIKAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun onay verdiği 20 maddelik Gazze planı hakkındaki değerlendirmelerini sorduğumuz Saadet lideri Arıkan "Bu anlaşma kabul edilebilir bir anlaşma değil. Amerika'yla dost olarak Filistin'i özgürlük yapmak, özgürlük getirmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK SİYASİNİN BUNU DESTEKLEDİĞİNİ GÖRÜYORUM"

Saadet Partisi lideri Arıkan açıklamaları şu şekilde; "Burası tamamıyla Filistin'in yok edilmesine yönelik yumuşak lokma haline getirmesine yönelik bir program. Ve birçok siyasinin de bunu desteklediğini görüyorum. Buradan çıkmamız lazım. Ve bizim yine bu dönemde de en önlü gündemlerimizden bir tanesi bu olacak.

"MADDELERİN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

20 maddelik Trump uygulamalarıyla Gazze'ye barış gelmez. Sadece İsrail'in işgal ettiği toprakların sayısı artacaktır. Gazze'de işgal devam edecektir. Oradaki maddelerin kabul edilmesi mümkün değil. İnşallah bu dönemde yapacağımız, Meclis'te yapacağımız çalışmalarla bunların sağlıklı işlemesini temin edeceğiz."