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Rusya ve Ukrayna, Belarus'ta Diplomatlar Aracılığıyla İletişim Kurdu

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Rusya ve Ukrayna'nın, konsolosluk ve hukuki konuları ele almak üzere Belarus'taki büyükelçilikleri aracılığıyla diplomatik bir iletişim kanalı kurduğu belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, bu iletişim kanalının sürdürülmesi dolayısıyla Minsk'e teşekkür etti.

Rusya ve Ukrayna'nın Belarus'taki büyükelçilikleri aracılığıyla iletişim kanalı kurduğu belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın BDT ülkeleri ikinci dairesi müdürü Alexey Polishchuk Rus medyasına yaptığı açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın konsolosluk ve hukuki meseleleri ele almak üzere Belarus'taki büyükelçilikleri aracılığıyla diplomatik bir iletişim kanalı kurduğunu ifade etti. Polishchuk iki ülke arasındaki yazışmaların ağırlıklı olarak büyükelçilik aracılığıyla sürdürüldüğünü belirtti. Polishchuk, "Bu iletişim kanalını sürdürdüğü için Minsk'e teşekkür ederiz" dedi.

Polishchuk ayrıca Rusya'nın, Ukrayna ile yaşanan ihtilafın çözümüne yönelik önerileri güncel gerçekleri göz önünde bulundurarak tartışmaya açık olduğunu, ancak Ukrayna makamlarının eylemlerinin tam tersini gösterdiğini vurguladı. Ukrayna'nın Rusya ile doğrudan müzakereleri durdurduğunu söyleyen Polishchuk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakereleri yasaklayan bir kararname imzaladığını, kararnamenin hala yürürlükte olduğunu hatırlattı. - MOSKOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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