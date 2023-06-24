Rusya'daki darbe girişimini yorumlayan Kılıçdaroğlu, olayı SADAT'a bağladı

Rusya'daki paralı askeri grubu Wagner'in darbe girişimiyle ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Rusya'da paralı askeri grubu Wagner'in darbe girişimine değinen Kılıçdaroğlu, SADAT'a dikkat çekti.

"DEFALARCA UYARDIM, KAPILARINA DAYANDIM"

Kılıçdaroğlu açıklamasında "SADAT konusunda Saray hükümetini defalarca uyardım. Yetmedi kapılarına dayandım. Türkiye Cumhuriyeti Devletini yıkmak; dilini, bayrağını, anayasasını değiştirmek istediklerini söyledim" dedi.

"RUSYA'DA OLANLAR UMARIM DERS OLUR"

Açıklamasının devamında Rusya'da olanlardan ders alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, halk düşmanı hiçbir paramiliter yapıya izin vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı;