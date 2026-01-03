Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Maduro ve eşini serbest bırakın"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini serbest bırakın" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD'de tutulduğuna dair doğrulanan bilgiler ışığında, ABD yönetimini bu tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru lideri ile eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz. ABD ve Venezuela arasında mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğinin altını çiziyoruz" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'i telefonla aradı. Lavrov ile Rodriguez arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya, ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı hükümetin izlediği yolu desteklemeye devam edecektir" bilgisini aktardı. - MOSKOVA