Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Maduro ve eşini serbest bırakın"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD'de tutulduğunu belirterek, ABD yönetimini bu tutumu gözden geçirmeye ve Venezuela'nın meşru liderini serbest bırakmaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini serbest bırakın" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin ABD'de tutulduğuna dair doğrulanan bilgiler ışığında, ABD yönetimini bu tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin meşru lideri ile eşini serbest bırakmaya çağırıyoruz. ABD ve Venezuela arasında mevcut sorunların diyalog yoluyla çözülmesi için gerekli koşulların oluşturulması gerektiğinin altını çiziyoruz" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez'i telefonla aradı. Lavrov ile Rodriguez arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Rusya, ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı hükümetin izlediği yolu desteklemeye devam edecektir" bilgisini aktardı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek