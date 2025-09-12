Haberler

Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürütülen rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın adının geçtiği dosyada çarpıcı deliller ele geçirildi. Başkanın yeğeni Hüseyin Cem Gül'ün ifadeleri üzerine yapılan aramada, bir depoda 3 kilo külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı delillere ulaşıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da adının geçtiği dosyada yapılan aramalarda büyük miktarda altın ve döviz bulundu. Türkiye'nin konuştuğu olayda operasyon görüntüleri de ortaya çıktı.

HER ŞEY YEĞENİN İTİRAFIYLA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, savcılığa verdiği ek ifadede rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla, yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti. Kayhan ise ifadesinde, aldığı paraları Başkan Kara'nın talimatıyla bir zirai depoda sakladığını kabul etti.

DEPO ARAMASINDA ALTIN VE DÖVİZ ÇIKTI

Savcılık gözetiminde yapılan arama ve yer gösterme işlemlerinde, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirildi. Yetkililer, bulunan altın ve dövizin belediyedeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının somut kanıtı niteliğinde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmanın genişletileceği, yeni gözaltıların gündeme gelebileceği öğrenildi.

Olgun Kızıltepe
Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı

Kırmızı halıda cesur seçim: Ünlü oyuncu tüm bakışları üzerine topladı
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Gelir şimdi yüzsüz CHP güruhu Ak partililer koydurmuştur diye :)))

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYücel Yılmaz:

bakalım bunun suçunu nasıl akp atacaklar..... yazında gülelim biraz

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chp ye göre bu suç değil bunları halk seçti yerierde çalarlarda soyarlarda

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUgur Ayhan:

vay vay demet ablam gelmiş hoş gelmiş. yiyin ağzınızda burnunuzda gelene kadar yiyin.aksırp tiktine kadar yiyin

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

memory stick te varmış

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
