Rüşvet paraları belediyenin deposundan çıktı! İşte o operasyonun görüntüleri

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çarpıcı delillere ulaşıldı. Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da adının geçtiği dosyada yapılan aramalarda büyük miktarda altın ve döviz bulundu. Türkiye'nin konuştuğu olayda operasyon görüntüleri de ortaya çıktı.

HER ŞEY YEĞENİN İTİRAFIYLA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında Başkan Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül, savcılığa verdiği ek ifadede rüşvet paralarının bir kısmını Kara'nın talimatıyla, yakın arkadaşı olduğu belirtilen Abdullah Doğukan Kayhan'a teslim ettiğini itiraf etti. Kayhan ise ifadesinde, aldığı paraları Başkan Kara'nın talimatıyla bir zirai depoda sakladığını kabul etti.

DEPO ARAMASINDA ALTIN VE DÖVİZ ÇIKTI

Savcılık gözetiminde yapılan arama ve yer gösterme işlemlerinde, depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin Euro ve 153 bin 160 Dolar ele geçirildi. Yetkililer, bulunan altın ve dövizin belediyedeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının somut kanıtı niteliğinde olduğunu belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmanın genişletileceği, yeni gözaltıların gündeme gelebileceği öğrenildi.