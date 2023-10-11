RTÜK Üyeleri Srebrenitsa'da Soykırım Kurbanlarını Anma Törenine Katıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen çalıştaya katılan üyeler, Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki soykırım anma törenine katıldı. Katılımcılara soykırım hakkında bilgi verildi ve kurbanların anıt mezarlığı ziyaret edildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) düzenlenen "13. Gelecekle İletişim Çalıştayı" katılımcıları, Bosna Hersek'in doğusunda bulunan Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Çalıştaya katılan RTÜK üyeleri ve 13 ülkeden 26 öğrenciye, Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Sırp askerleri tarafından gerçekleştirilen soykırım hakkında bilgi verildi.

Katılımcılar, soykırım kurbanlarını anarak Srebrenitsa'da yakınlarını kaybedenlerle de görüştü.

RTÜK Başkanvekili Orhan Karadaş, kardeş ve dost ülkelerde çalıştaylar düzenlemeye gayret gösterdiklerini, Bosna Hersek'i de bu yüzden seçtiklerini söyledi.

Srebrenitsa'yı özellikle ziyaret ettiklerini dile getiren Karadaş, çalıştaya katılan öğrencilerden, tüm dünyanın gözü önünde katledilen insanları unutmamalarını istedi.

Orhan Karadaş, Srebrenitsa'da yaşananları her zaman hatırlatacakları mesajı vermek istediklerini de aktardı.

Öğrencilerden Azer Sude Akçay da program kapsamında Srebrenitsa ile ilgili çok şey öğrendiklerini, toplu mezarların bulunduğu yerdeki hikayelerden çok etkilendiğini ifade etti.

Ziyaretlere RTÜK üyeleri Nurullah Öztürk ve Tuncay Keser de katıldı.

Katılımcı öğrenciler ve RTÜK üyeleri, program kapsamında Mostar'ı da ziyaret edip burada da bildiri sunacak.

Srebrenitsa'da neler yaşandı?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da düzenlenen törenle Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilirken bugüne kadar 6 bin 751 soykırım kurbanı defnedildi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.