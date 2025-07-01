RTÜK Başkanı Şahin: 'Leman denilen dergi müsveddesinde yer alan karikatür sistematik bir nefret saldırısıdır'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Leman denilen dergi müsveddesinde yer alan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) yönelik alçakça karikatür, sadece İslam'a değil, aynı zamanda inanç özgürlüğüne, toplumsal barışa ve milyonlarca insanın kutsallarına yönelik sistematik bir nefret saldırısıdır" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2021 yılında düzenlenen 1'inci Uluslararası İslamofobi Sempozyumu'na atıfta bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yıllardır yükselen İslam muhalifliğine karşı hem ulusal hem uluslararası düzeyde mücadele yürüttüklerini ifade etti. RTÜK Başkanı Şahin, bu yıl beşincisini Bosna Hersek'te düzenlemeyi planladıkları Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Sempozyumu'nun, sadece bir akademik toplantı değil; İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olarak ele alındığı bir vicdan çağrısı olduğunu belirtti. Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Leman denilen dergi müsveddesinde yer alan, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) yönelik alçakça karikatür, sadece İslam'a değil, aynı zamanda inanç özgürlüğüne, toplumsal barışa ve milyonlarca insanın kutsallarına yönelik sistematik bir nefret saldırısıdır. Bu sözde 'mizahın', ifade özgürlüğü kılıfı altında dine, inanca ve kutsallara hakarete dönüşmesini ibretle izlemekteyiz. Bugün Leman örneğinde olduğu gibi, İslam'a ve Peygamberimize (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) yönelik sistematik saldırıların, bireysel hadsizlikten öte bir kültürel dayatma ve zihinsel işgal aracı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu saldırılar milletimizin sinir uçlarıyla oynayan, toplumsal huzuru hedef alan kasıtlı eylemlerdir. RTÜK olarak, sadece yayıncılığı denetleyen bir kurum değil; aynı zamanda kültürel egemenlik alanında, medyadaki nefret söylemine karşı etik çizgileri koruyan bir kamu otoritesiyiz. Bu anlayışla, Ankara Bilim Üniversitesi çatısı altında kurulan CENTERCIF - İslamofobi ile Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademik ve kurumsal düzeyde İslam muhalifliğine dair içerikleri kayıt altına alıyor, analiz ediyor, medya okuryazarlığı ve etik yayıncılık perspektifiyle kamuoyunu bilinçlendiriyoruz. RTÜK, İslamofobiyi sadece 'bir içerik sorunu' değil; bir güvenlik, bir kimlik ve bir insanlık meselesi olarak görmektedir. Bugün bu topraklarda Hz. Muhammed (Sallallahü teala aleyhi ve sellem)'in ismine, hatırasına ve izzetine yönelik yapılan her saldırı, bu milletin hafızasında derin izler bırakır. Biz, bu hafızayı korumakla sorumluyuz. Bu vesileyle, başta medya olmak üzere tüm iletişim alanlarında İslam'a yönelik nefret söylemi ile karalama girişimlerine karşı mücadelemizi, tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna bir kez daha ilan ediyoruz." - ANKARA