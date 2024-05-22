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Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

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AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar'ın "Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatmak adına görevimden affımı istedim" sözleriyle istifasını vermesi büyük yankı uyandırırken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten konuyla ilgili dikkat çeken bir mesaj geldi. Çelik "AK Parti'de değişim olağanüstü bir durum değil. Sürekli değişim içindeyiz. Çeşitli yerlerde pekiştirme, değiştirme, görev değiştirme adımları atılacak. Vekaletle devam edilen yerlerde asalete çevrilmesi söz konusu" dedi.

Ak Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, dün parti binasında düzenlediği basın toplantısında görevinden istifa ettiğini açıklarken, gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

İSTİFA SONRASI ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA VAR

"Cumhurbaşkanımızın elini rahatlatmak adına görevimden affımı istedim" diyen Ayar'ın bu hamlesiyle ilgili ilk açıklama ise AK Parti'nin bugün düzenlenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Sözcü Ömer Çelik'ten geldi.

"AK PARTİ'DE DEĞİŞİM OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM DEĞİL"

Basın mensuplarının konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Çelik, "AK Parti'de değişim olağanüstü bir durum değil. Sürekli değişim içindeyiz. Çeşitli yerlerde pekiştirme, değiştirme, görev değiştirme adımları atılacak. Vekaletle devam edilen yerlerde asalete çevrilmesi söz konusu" dedi.

Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak

NE OLMUŞTU?

Ak Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 2019'da Rize'de 18 belediyenin 14'ünü, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ise 13'ünü kazandıklarını belirtmişti. Hikmet Ayar, 2019'da kaybettikleri iki ilçe belediyesini kazanırken, kazandıkları üç belediyeyi ise kaybettiklerini belirterek, "14 belediyemiz vardı. Şimdi de 13 belediyemiz var. Bu 13 belediyenin 8'i eski arkadaşlarımız, 5'i yeni isimlerdir." diye konuşmuştu.

Ayar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra il başkanlığı görevinden ayrılmasına izin verilmediğini, kongreleri yapmasının istendiğini dile getirerek, şunları söylemişti; "Kongreler ertelenince 'Yerel yönetimler seçimini de yapacaksın.' dediler. Böylece bugünlere geldik. İki kere sözlü, iki kere de yazılı olarak görevden affımı istememe rağmen müsaade alamamıştım. 31 Mart seçimlerinde hem İl Genel Meclisi hem de belediye başkanlığı oylarında Rize'nin Türkiye birincisi olmasına rağmen kendimizi başarılı addetmiyoruz.

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN ELİNİ RAHATLATMAK ADINA"

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini rahatlatmak adına 'Bu işi Rize'den başlatalım.' diyerek il başkanlığı görevimden affımı istedim. Türkiye birincisi olan Rize'nin il başkanı olarak görevden affımı isteyerek bu süreci başlatmak istedim. Bu kararım seçim sonuçlarından bağımsız alınan bir karardır. Ümit ediyorum ki Genel Merkezimiz bu sefer bu talebimi kabul edecektir."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

Hikmet Ayar Ömer Çelik AK Parti Sözcü Rize Politika Güncel Haberler

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