Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

PARA TRAFİĞİNİ BÖYLE AÇIKLADI

Duruşmada savunma yapan Beşiktaş Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Rıza Akpolat'ın makam şoförü ve Akpolat'a gelen paraları taşıdığı öne sürülen tutuklu sanık Mehmet Ataş, "Akpolat'ın tek makam şoförü ben değildim, benden hariç birden fazla şoförü bulunuyordu. Bütün para transferleri Akpolat'ın kişisel ödemeleridir. Bana verdiği talimatlar doğrultusunda ödeme yapardım. MASAK raporundaki ödemeler, benim ödemelerim değil, Akpolat'ın ödemeleridir. Bu ödemelerin niçin yapıldığını bilmem mümkün değildir. Bu ödemeleri ayrıca sormam yada sorgulamam kesinlikle mümkün değildir. Banka hesaplarım dışında Rıza Akpolat'ın talimatıyla elden ödemeler gerçekleştirdiğim zamanlar da oldu. Elden ödemeler kapalı şekilde özel kalem müdürü tarafından şahsıma iletilirdi. Diğer şoförlerin amiri olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Diğer şoför arkadaşlarından benden bir farkı bulunmamaktadır" dedi.

"BELEDİYEYE KAYIT DIŞI PARALAR GELİYORDU"

Mahkeme başkanı sanığa yönelttiği, "Acarket'teki villa kimin?" sorusuna sanık Ataş, "Ben oraya bir kere gitmiştim, Rıza Akpolat'ı götürüyordum. Akpolat, çocuklarına 'artık burada oturacağız' diyordu. Ben bir şofördüm sadece, çalışandım. Bana verilen talimatları yerine getirdim. Yeşim hanımın ödemelerini ben yapıyordum, bu talimatı bana Rıza Akpolat vermişti. Benim mesleğim nedeniyle verilen görevleri sorgulama yetkim yoktur. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum. Belediyeye kayıt dışı paralar geliyordu ama nereden geliyordu bilmiyorum. Kayıt dışından kastım bankadan değil, elden geliyordu. Rıza Akpolat, eşiyle evlilik yıl dönümleri için yat turu kiralamıştı ama daha sonraki konuşmalardan dolayı yat aldığını sandım. Aylardır ailemden uzaktayım. İşten çıkarıldım, başka bir gelirim de yok, ailem çok zorlanıyor. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

RIZA AKPOLAT'IN "KASASI": EMEĞİMLE ALDIĞIM EV NASIL ONUN OLABİLİYOR?

İddianamede Kazım Gökhan Yankılıç'ın beyanında Rıza Akpolat'ın çocukluk arkadaşı olan ve 'kasası' olarak bahsettiği iş insanı tutuklu sanık Rabil Artan ise, "Evin gerçek değeri 22 milyon liradır. Benim emeğimle satın aldığım ev, nasıl oluyor da Rıza Akpolat'ın malı olabiliyor anlamıyorum. Rıza Akpolat'ın eski eşi Derya Özhan, bana ait olan evi kullandı. Onu da şu şekilde açıklayayım; evi aldım, on ay kadar boş kaldı. Kiracı sorunları olduğu için kiraya vermek istemedik ancak Derya Özhan'ın ev sahibiyle tartıştığını öğrendik, bu nedenle Özhan'ın o evden çıkması lazımdı. Derya'ya evi şu an kullanmadığımızı ve bir süre kalabileceklerini söyledik. Evi biz, düğünümüzde takılan altın ve paralarla aldık. Eşimle birlikte çocuğumuza daha hapse girdiğimizi bile söyleyemedik. Oğlum beni askerde sanıyor hala. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Savunmaların ardından heyet, duruşmaya yaklaşık 1 saat ara verdi.