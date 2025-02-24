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Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 8. Olağan Kongresi'nde partinin yeni seçim ekibini belirledi. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesinde 39 yeni isim yer alırken AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim olan Hayati Yazıcı kendi rekorunu yenileyerek bir kez daha MKYK'ya girmeyi başardı.

Ak Parti Kongresi'nde 1.607 delegenin katılımıyla MKYK, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri için oy kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek aday olarak katıldığı kongrede yeniden genel başkan seçildi ve böylece parti yönetiminde sınırlı bir değişimle kongre sürecini tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Takımı olarak adlandırılan 18 kişilik MYK'nın 17 üyesi yeni MKYK listesinde yer aldı.

Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Görevine devam eden isimler şunlar;

  • Genel Başkan Vekilleri: Efkan Âlâ, Mustafa Elitaş
  • Parti Sözcüsü: Ömer Çelik
  • Teşkilat Başkanı: Erkan Kandemir
  • Genel Sekreter: Fatih Şahin
  • Tanıtım ve Medya Başkanı: Hamza Dağ
  • Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz
  • Yerel Yönetimler Başkanı: Yusuf Ziya Yılmaz
  • Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

MKYK'DA MİLLETVEKİLİ SAYISI ARTIRILDI

Yeni dönemde MKYK'daki milletvekili sayısı 13'ten 29'a çıkarıldı. Bu artışın, parti ile Meclis arasındaki bağları güçlendirme amacı taşıdığı belirtiliyor.

MKYK'ya giren vekiller şunlar;

  • Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı: Hüseyin Yayman
  • İstanbul Milletvekilleri: Halit Yerebakan, Mustafa Demir, Hulki Cevizoğlu, Nilhan Ayan
  • Kayseri Milletvekili: Dursun Ataş
  • Kocaeli Milletvekili: Sadettin Hülagü

ÖNE ÇIKAN İSİMLER ŞUNLAR;

  • Eski futbolcu: Mesut Özil
  • Ekonomistler: Abdülkadir Develi, İsmet Gergerli
  • Akademisyen: Zakir Avşar
  • Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı: Abdurrahman Akyüz
  • MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı: Cihad Terzioğlu

HAYATİ YAZICI REKOR TAZELEDİ

Ak Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim olan Hayati Yazıcı kendi rekorunu yenileyerek bir kez daha MKYK'ya girmeyi başardı. Ayrıca 2006 yılında gerçekleşen AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK'ya seçilen en genç üye olan Çevre ve Şehircilik Başkanı Çiğdem Karaaslan, bu tarihten itibaren yapılan tüm kongrelerde MKYK'ya girmişti. Karaaslan yeni MKYK'da da kendisine yer buldu.

Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

KADIM TEMSİLİYETİ AZALDI

Yeni dönemde MKYK'daki kadın üye sayısı 17'den 12'ye düştü. Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan listeye girmeyi başardı. Ancak, partinin önde gelen isimlerinden Orhan Miroğlu, Ahmet Arslan, Lütfiye Selva Çam, Kuddusi Müftüoğlu ve Remzi Albasan yeni listede yer almadı.

Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
Olgun Kızıltepe
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