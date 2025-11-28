Haberler

Putin: "Trump ile görüşme Budapeşte'de olursa memnun olurum"

Putin: 'Trump ile görüşme Budapeşte'de olursa memnun olurum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Kremlin Sarayında gerçekleştirdiği görüşmede, "(ABD Başkanı Donald Trump ile) Eğer görüşmede mekan olarak Budapeşte söz konusu olursa ben de çok memnun olurum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Kremlin Sarayında gerçekleştirdiği görüşmede, "(ABD Başkanı Donald Trump ile) Eğer görüşmede mekan olarak Budapeşte söz konusu olursa ben de çok memnun olurum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayında Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Ukrayna'daki durum, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Putin görüşmenin başında yaptığı konuşmada, "Bugünün tüm zorluklarına rağmen ilişkimizin bozulmadan kaldığını ve gelişmeye devam ettiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Tarihimizde farklı dönemlerin olduğunu biliyoruz, ancak bugün ilişkilerimizde en iyisine ve pragmatizme, yani ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik pragmatik bir yaklaşıma dayanmaktadır. Uzun zamandır birbirimizi şahsen tanıyoruz ve biliyorum ki çalışmalarınızda her şeyden önce ülkenizin, Macaristan'ın ve Macar halkının çıkarlarını savunuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna sorununa ilişkin dengeli duruşunuzu biliyoruz"

Putin, "Uluslararası ilişkiler de dahil olmak üzere bazı konulardaki görüşlerimiz zaman zaman farklılaşabilir. Ancak her halükarda, her türlü konuyu açıkça konuşup tartışabileceğimiz bir ortam oluşturduk. Bu, bize sadece tartışma değil, aynı zamanda her türlü soruna çözüm arama fırsatı da veriyor. Ukrayna meselesine, Ukrayna sorununa ilişkin dengeli duruşunuzu biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Enerji sektöründe çok iyi bir iş birliğimiz ve tartışmamız gereken sorunlar var"

Putin, "İkili ilişkilerde, son 1 yılda, elbette öncelikle dış kısıtlamalardan kaynaklanan, ancak yine de önemli bir düşüş olan, eksi yüzde 23 oranında, ticaret ciromuzda hafif bir düşüş gördüğümüzü üzülerek belirtmek isterim. Ama aynı zamanda iyi beklentilerimiz de var. Bu yıl, küçük, mütevazı ama yine de yüzde 7'nin üzerinde bir büyüme gördük. Elbette enerji sektöründe çok iyi bir iş birliğimiz var. ve burada tartışmamız gereken konular ve sorunlar var" dedi.

"Trump ile Budapeşte'de memnuniyetle görüşürüm"

Ukrayna'nın savaşın sona erdirilmesine yönelik ABD Başkanı Donald Trump ile yeni bir görüşme ihtimaline de değinen Putin, "Bu Donald'ın önerisiydi, şöyle dedi, 'Macaristan ile iyi ilişkilerimiz var, sizin ve Viktor'un da iyi ilişkileri var, ben de öyleyim, bu yüzden bu seçeneği öneriyorum.' Elbette memnuniyetle kabul ettik. Eğer müzakereler sırasında mekan olarak Budapeşte söz konusu olursa ben de çok memnun olurum. Yardım sağlamaya gösterdiğiniz istekliliğiniz için size teşekkür etmek isterim" şeklinde konuştu.

"Dış baskılara boyun eğmedik veya iş birliğimizi kesmedik"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise görüşmede, "Sizinle 14'üncü kez bir araya geliyoruz. Mevcut tarihi anı dikkate aldığımızda, halklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda gerçekten çok şey başardığımızı düşünüyorum. Egemen bir dış politika izliyoruz. Rusya'ya yaklaşımımızda tutarlıyız ve önemli alanlarda iş birliği yapıyoruz. Bu önemli alanların hiçbirinde dış baskılara boyun eğmedik veya iş birliğimizi kesmedik. Macaristan'ın enerji güvenliğinin temelinin, geçmişte, günümüzde ve gelecekte istikrarlı Rus enerji kaynakları olduğunu vurgulamak isterim. Rus enerji kaynaklarının istikrarına ve öngörülebilirliğine büyük önem veriyoruz. Macaristan, ülkenizle bir enerji diyaloğu sürdürmekle ilgileniyor ve bugün bu konuları ayrıntılı olarak görüşmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ukrayna barış görüşmelerine değinen Orban, "Macaristan barışa önem veriyor ve son dönemde açıklanan barış girişimlerinin barışa ulaştırmasını temenni ediyoruz. Bugünkü görüşmemiz bana, Macaristan'ın bu tür müzakereler için bir platform sağlamaya ve bu sürecin başarıyla tamamlanmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu teyit etme fırsatı veriyor" dedi.

"Rus kontrolündeki Sırp NIS şirketinin Macar şirkete devri de görüşüldü"

Macaristan medyasına göre Putin ile Orban, Sırbistan'ın çoğunluk hisseleri Ruslara ait olması nedeniyle ABD yaptırımlarının hedefi olan petrol ve gaz şirketi Sırbistan Petrol Endüstrisi (NIS) şirketinin kısmen Macar petrol ve doğalgaz şirketi MOL'e devri konusunu da görüştü.

Orban, Moskova'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada, Macaristan'ın Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını sürdürmek istediğini belirtmişti. Kasım ayı başında ABD'yi ziyaret ederek Rus enerjisi kullanımına ilişkin ABD yaptırımlarından muafiyet talebine onay alan Macar lider, Rusya'nın Macaristan'a Avrupa'nın en düşük fiyatlı enerjisini tedarik ettiğini belirtmişti.

Merz ve Golob'dan Moskova ziyaretine eleştiri

Avrupa Birliği (AB) üyesi Macaristan'ın Başbakanı Orban'ın Moskova temasları, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Slovenya Başbakanı Robert Golob tarafından eleştirildi. Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan iki lider, Orban'ın Rusya ziyaretinde AB'yi temsil etmediğini vurguladı. Orban'ın Rusya konusundaki tutumunun bilindiğine dikkat çeken Merz, "Kendisinin ziyareti, Avrupa'dan verilen bir yetki ya da bize danışarak yapılmış değildir" dedi. Golob ise, "Macar lider, bir süredir sahada Avrupa takımının oyuncusu olarak oynamıyor ve bu ziyaret de bu bağlamda gerçekleştiriliyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi

Erdoğan törenle dağıttı! 9 bin 200 araç tek karede böyle görüntülendi
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Pierre van Hooijdonk'tan derbi için skor tahimini: 1-0 kazanmalarını bekliyorum

Derbiyi kimin kazanacağını tahmin etti
Duru'yu okul bahçesinde tabancayla öldüren sanığa indirimsiz 27 yıl 4 ay hapis

Okul bahçesindeki kan donduran cinayette katilin cezası belli oldu
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: Sizi görüyorum buraya gelin

Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.