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Putin: Slovakya, Ukrayna-Rusya Ateşkes Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Putin: Slovakya, Ukrayna-Rusya Ateşkes Müzakerelerine Ev Sahipliği Yapmaya Hazır
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Slovakya'nın Ukrayna-Rusya ateşkes müzakerelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya'nın Avrupa'ya gaz sevkiyatındaki engellerin Ukrayna ve Polonya'dan kaynaklandığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakerelere değinerek, "Ateşkes müzakereleri için Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Ukrayna-Rusya Savaşı'na değinen Putin, geçtiğimiz günlerde Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun başkent Moskova'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, Slovakya'nın iki ülke arasındaarabulucu rolü üstlenmek istediğini belirtti. Putin, "Sayın Fico'nun mevcut Ukrayna yönetimi, Avrupa Birliği'nden bazı kişilerle bazı tartışmaları olabilir. Bir şekilde karşılıklı anlayış konusunda anlaşamadıklarını, her şeyden önce Ukrayna sorununun barışçıl yollarla çözülmesi gereğinden bahsettiğini vurgulamak istiyorum. Yani bundan yanaydı. Ateşkes müzakereleri için Slovakya ev sahipliği yapmaya hazır. Ukrayna'daki çatışmaları durdurmak değil, sonlandırmak istiyoruz" dedi.

"Avrupa'ya gaz tedarikini engelleyen Rusya değil"

Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını sağlayan sözleşmenin yenilenmeyeceğine belirten Putin, "Şu an anlaşma yok. 3-4 gün içerisinde yenilenmesi de mümkün değil. Sözleşmeyi yenilemeyeceklerini açıkladılar. İstemiyorlarsa gerek yok. Avrupa'ya gaz tedarikini engelleyen Rusya değil. Ukrayna ve Polonya, kendi topraklarından geçen boru hatlarını kapatarak gaz sevkiyatını durdurdu" dedi.

Rusya'nın hala Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapma konusunda istekli olduğunu vurgulayan Putin, "Rusya, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz ulaştırmaya hazır. Buna Kiev yönetiminin açtığı dava izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın sözleşme yenilememesi ve gaz sevkiyatına dair açtığı uluslararası mahkemelere değinen Putin, Ukrayna'nın Avrupa'nın desteğiyle ayakta kaldığını savunarak, "Daha önce de söylediğim gibi Avrupa'nın elini ısırıyorlar. Avrupa'nın desteği olmadan savaşmak bir yana varlığını dahi sürdüremez" ifadelerini kullandı. Putin, ayrıca Ukrayna'nın gaz sevkiyatına dair sözleşme uzatmayı reddederek Rusya'yı değil Avrupa'yı cezalandırdığını belirtti.

"Gerekirse Oreşnik füzelerini tekrar kullanırız"

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı ABD yapımı ATACMS füzelerini kullanmaya devam ettiğini aktraran Putin, "Bize karşı kullandıkları silahlara aynı türde silahlarla karşılık veriyoruz. Bakın, 5 ile 7 arasında ATACMS sistemlerini konuşlandırdılar. Dün Rus ordusu, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlarla yapılan çok yönlü saldırıya karşılık verdi. Gerekirse ve daha güçlü orta menzilli silahların kullanılması gerektiğini görürsek elbette bunları kullanırız fakat acelemiz yok. Henüz bu Oreşnik sistemlerinden çok fazla yok ama onlara sahibiz. Sadece bir sistem de değil. Ancak bunları kullanmak için acelemiz yok zira belirlenmiş görevleri nihayete erdirmek üzere tasarlandı. Elbette özel askeri operasyonun tüm hedeflerini yerine getirme gerçeğinden hareket ediyoruz. Bu bir numaralı görevdir. Gençlerimizi destekleyeceğiz. Biz şu anda konuşuyoruz onlar savaşıyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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