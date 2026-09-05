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Putin'den Kiev'e 3 günlük saldırı molası

Putin'den Kiev'e 3 günlük saldırı molası
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın ziyareti nedeniyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yönelik saldırılara 3 gün ara verilmesi emri verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın ziyareti nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılara 3 gün ara verilmesi emri verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus resmi haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gece yarısından itibaren 3 gün boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırı yapılmaması talimatı verdiğini ifade etti. Peskov, söz konusu kararın ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner'ın barış görüşmeleri nedeniyle gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle alındığını belirtti. Peskov, Putin'in akşam saatlerinde Witkoff ve Kushner ile görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Kushner ve Witkoff'un Moskova'ya yeni önerilerle değil, savaşı sona erdirmeyi amaçlayan bir öneriyle gideceğini ifade etmişti.

Witkoff ve Kushner, barış görüşmeleri için önce Moskova'ya geldi

ABD'li müzakereciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Witkoff ve Kushner'i taşıyan özel uçak, 12.52'de Vnukovo Havalimanı'na iniş yaptı. İkiliyi havalimanında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev karşıladı.

Rus medyası geçtiğimiz günlerde Witkoff ve Kushner'ın 4 Eylül'de Moskova'yı, 5 Eylül'de Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edeceğini aktarmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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