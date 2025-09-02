Poyraz: Terörsüz Türkiye Hayalimiz, Ama Emperyalizm Feshedilmeden Olmaz

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, "Emperyalizm kendini fesh ettiği zaman ben terör örgütünün kendini fesh ettiğine inanırım" dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve İzmir milletvekili Hüsmen Kırkpınar Ardahan'da partiler ile bir araya geldi. Poyraz burada yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye hepimizin hayalidir ama bu sürecin inşası terörist başı ile müzakere ederek olmaz" dedi.

Poyraz, "Burada bize terörsüz bir Türkiye vaat ediyorlar. Şu an buradaki hazurun, evdeki aileler, tüm Ardahanlılar, Iğdırlılar, Karslılar, Erzurumlular, Artvinliler, Şavşatlılar, burada terörsüz Türkiye'yi kabul etmeyecek, ret edecek bir Allah'ın kulu yoktur. Bu topraklarda böyle insanlar yaşamaz. Bizde terörü olumlayacak bir Allah'ın kulu bizim Anadolu'muzda yaşamaz. Biz büyük Türk milletiyiz, kürdiyle, Türk'üyle, Çerkez'i ile, Laz'ıyla, karapapağıyla, alevisiyle, sünnisiyle, caferisiyle biz ne diline, ne dinine, ne mezhebine bakmaksızın büyük Türk milletiyiz. ve bu şekilde yüzyıldır bir aradayız. Birbirimize kenetlenerek, birbirimizi severek, birbirimizi koruyarak. PKK'yı kim kurdu, okyanus ötesindeki emperyal güçlerin Amerika'nın, orta doğuyu kana bulayan İsrail'in silah desteği verdiği, askeri eğitim verdiği, lojistik desteği verdiği PKK'yı, PKK kendini fesh etsin tamam, Amerika kendini fesh etsin, İsrail kendini fesh etsin, emperyalizm kendini fesh ettiği zaman ben terör örgütünün kendini fesh ettiğine inanırım" dedi. - ARDAHAN