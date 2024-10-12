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Polonya, Sığınma Hakkını Geçici Süreyle Askıya Alacak

Polonya, Sığınma Hakkını Geçici Süreyle Askıya Alacak
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, yasa dışı göçle mücadele için sığınma hakkını geçici olarak askıya alacaklarını duyurdu. Tusk, bu kararın Avrupa'da tanınmasını talep edeceğini belirtti ve Polonya'nın güvenliğini artırmak için uzun vadeli göç stratejisi geliştirdiklerini açıkladı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk yasa dışı göçle mücadele kapsamında sığınma hakkını geçici süreyle askıya alacaklarını duyurdu. Tusk "Bu kararın Avrupa'da tanınmasını talep edeceğim" dedi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk partisinin Varşova İl Toplantısında önümüzdeki süreçte hayata geçirmeyi planladıkları uzun vadeli göç stratejisini açıkladı. Başbakan Tusk, " Polonya, ülkeye gelenler üzerinde yeniden yüzde 100 kontrol sağlamalı. Bu stratejiyi benimsedikten sonra yasa dışı göçü en aza indireceğiz. Bu, nesnel olarak Avrupa'nın en güvenli yeri olacak. Burası Avrupa'nın en güvenli yeri olacak" ifadelerini kullandı. Tusk, korkuların en somut ve görünür olduğu alanın "yasa dışı göç sorunu" olduğunu vurguladı. Tusk bugün Polonya, Avrupa ve dünyada en önemli şeyin kitlesel göç, büyük göç baskısı ve yasa dışı göçü organize eden düşman devletlerin politikaları nedeniyle beliren korku ve sorunlara güzel, dürüst, nazik, aynı zamanda sert bir cevap verilmesi gerektiğini aktardı.

"Sığınma hakkı bölgesel olarak geçici süreyle askıya alınacak"

"Devlet, gerçekten dürüst şekilde çalışacak, vergi ödeyecek, Polonya toplumuna entegre olacak, gerçek bir eğitim kurumunda okuyacak kişilerin Polonya'ya gelmesiyle yükümlüdür. Saygıyı hak eden bu insanlardır" şeklinde konuşan Tusk, Polonya'da yasa dışı göçü en düşük düzeye indireceklerini, fiili olarak Polonyalıların ve devletin çıkarlarını ve güvenliğini göz ardı eden prosedürleri ortadan kaldıracaklarını söyledi. Donald Tusk, "Göç stratejisinin unsurlarından biri, sığınma hakkının bölgesel olarak geçici süreyle askıya alınması olacak ve bu kararın Avrupa'da (AB'de) tanınmasını talep edeceğim, çünkü biz bunun (Belarus Devlet Başkanı) Lukaşenko, (Rusya Devlet Başkanı) Putin, insan kaçakçıları, insan tacirleri tarafından nasıl kullanıldığını biliyoruz. Sığınma hakkı, sığınma hakkının özüne aykırı olarak kullanılıyor" şeklinde konuştu. Tusk ayrıca bazı sığınmacıların üye ülkeler arasında yeniden yerleştirilmesini içeren AB'nin göç paktına yönelik eleştirilerini yineleyerek, "Güvenliğimizi tehdit ettiğinden eminsek Avrupa fikirlerini uygulamayacağız" dedi.

Öte yandan Polonya parlamentosu, Temmuz ayında güvenlik güçlerinin Belarus sınırındaki göçmenlere karşı silah kullanmasını kolaylaştıran bir yasa çıkarmıştı. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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