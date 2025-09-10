Polonya Hava Sahası Gece Boyunca Rus İHA'ları Tarafından İhlal Edildi

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya hava sahasının gece boyunca Rusya'ya ait insansız hava araçları (İHA) tarafından 19 kez ihlal edildiğini belirterek, İHA'ların bir kısmının Polonya hava sahasına ilk defa Belarus üzerinden girdiğini belirtti.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya ordusu tarafından düşürülmesinin ardından parlamentoyu bilgilendirdi. Başbakan Donald Tusk, Polonya ordusunun Rus saldırısına ilişkin ilk sinyali dün yerel saatle 22.06'da aldığını, İHA'lar ile füzelerin sayısının oldukça fazla olması dolayısıyla bölgeye 2 F-16, 2 F-35 uçağı, aralarında Black Hawk'ın da yer aldığı helikopterlerin gönderildiğini belirtti. Polonya hava sahasının Rus İHA'ları tarafından ilk olarak 23.30'da ihlal edildiğini bildiren Donald Tusk, gece boyunca toplamda 19 ihlalin gerçekleştiğini söyledi. Son ihlalin 06.30'da gerçekleştiğini ifade eden Donald Tusk, son İHA'nın ise 06.45'te düşürüldüğünü aktardı.

"Şimdiye kadar 3 İHA'nın düşürüldüğü teyit edildi"

"İHA'lar Ukrayna üzerinden gelmedi, bu İHA'ların önemli bir kısmı ilk kez Belarus üzerinden hava sahamıza girmiştir. Şimdiye kadar 3 İHA'nın düşürüldüğü teyit edildi, bu sayının artma ihtimali var" şeklinde konuşan Polonya Başbakanı Tusk, Polonya'nın müttefiklerinden gelen dayanışma ifadeleri için minnettar olduğunu söyledi.

Donald Tusk, "Bu açıklamalar önemli ancak yeterli değil. NATO Anlaşması'nın 4. maddesi yürürlüğe sokulmalıdır. Diğer başkentler arasında yapacağımız istişarelerden somut adımlar bekleyeceğiz. Bu, bizim savaşımız değil, Ukrayna'nın da savaşı değil. Bu, Rusya'nın tüm Batı dünyasına karşı ilan ettiği bir savaş" dedi.

"Aramalar sonucunda 7 İHA'ya ve 1 füzeye ait parçalar buldu"

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ise ordunun detaylı rapor hazırlamasını beklediğini, 48 saat içerisinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını bildirdi. Polonya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Karolina Galecka, yerel saatle 11.00 itibarıyla Polonya güvenlik güçlerinin aramaları sonucunda 7 İHA'ya ve 1 füzeye ait parçalar bulduklarını bildirdi. Söz konusu parçaların Lubelski ve Lodzki bölgelerinde yer alan mücavir alanlar Czesniki, Czosnowka, Wyryki, Krzywowierzba-Kolonia, Wyhalew, Wohyn, Miniszkow, Olesno'da tespit edildiğini aktaran Galecka, düşürülen İHA'ların parçalarından birinin Wyrywki'de bir eve ve arabaya isabet ettiğini bildirdi.

NATO Anlaşması'nın 4. Maddesi nedir

NATO Anlaşması'nın 4. Maddesi, üye ülkelerden birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı veya güvenliği tehdit altında hissetmesi durumunda, diğer üyelerle bir araya gelerek bu durumu görüşmeye imkan tanır. - VARŞOVA