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Polonya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı, NATO'nun 25. yıl dönümünde Biden ile buluştu

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, NATO'ya katılmasının 25. yıl dönümünde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile buluştu. Biden ülkesinin Polonya'ya bağlılığının kati olduğunu bildirirken, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise NATO ülkelerinin savunma harcamaları payını yüzde 3'e çıkarması gerektiğini söyledi. Liderlerin görüşmesi esnasında ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) ise Polonya'ya bin 798 adet füze satışını onayladığını duyurdu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkelerinin NATO'ya katılmasının 25. yıl dönümünde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile buluştu. Biden ülkesinin Polonya'ya bağlılığının kati olduğunu bildirirken, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise NATO ülkelerinin savunma harcamaları payını yüzde 3'e çıkarması gerektiğini söyledi. Liderlerin görüşmesi esnasında ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) ise Polonya'ya bin 798 adet füze satışını onayladığını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın daveti üzerine Washington'a gelen Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Polonya Başbakanı Donald Tusk Beyaz Saray'da Biden ile buluştu. Polonya'nın NATO'ya üye oluşunun 25. yıl dönümüne denk gelen görüşme öncesi liderler basına açıklamalarda bulundu. ABD'nin Polonya'ya bağlılığının kati olduğunu, müttefiklerden herhangi birine saldırının tüm müttefiklere yapılmış olacağını belirten ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna saldırısıyla yetinmeyeceğini Polonyalıların da bildiğini söyledi. Biden, "Biz hepimiz aynı düşünmek zorundayız, bugün burada yapacağımız konuşmaları sabırsızlıkla bekliyorum" şeklinde konuştu.

"NATO ülkeleri savunma harcamalarını yüzde 3'e çıkarmalı"

25. yıl gibi özel bir yıl dönümünü kutlamak için Beyaz Saray'dan daha iyi bir yer olmadığını dile getiren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise, "Önemli kararlar tam da burada alındı. NATO doğuya doğru genişledi, Polonya hep ait olduğu özgür dünyaya katıldı. Bu cesur karara katılan Amerikalılara teşekkür etmek istiyorum" dedi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının ABD'nin güvenlik lideri olduğunu gösterdiğini ve lider olarak da kalması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO üyesi ülkelerin ittifakının güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini, söz konusu ülkelerin savunmaya yönelik GSYH harcamalarını yüzde 2'den 3'e çıkarmaları gerektiğini söyledi.

"Polonya güçlü olmadan Avrupa güvenli olmaz"

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Polonya güçlü olmadan Avrupa'nın güvenli olmayacağını, özgür ve bağımsız Ukrayna olmadan da adil bir Avrupa'nın olamayacağını dile getirdi. Tusk, "Ülkemizde seçimleri kimin kazandığından bağımsız olarak Polonya'nın Transatlantik topluluğunun sağlam ve kalıcı bir dayanağı olduğunu bir kez daha teyit etmek için bugün Cumhurbaşkanı Duda ile birlikte buradayız. Taahhütlerimizi Avrupa'daki herkesten daha fazla ciddiye almaktayız ve NATO'daki ortaklarımızdan hiçbirinin en önemli taahhüdümüz olan Washington Anlaşması'nın 5. maddesini baltalamayacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Polonyalı liderlerin Beyaz Saray'da ağırlandığı esnada ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı ise Polonya'ya bin 798 adet füze satışını onayladığını duyurdu. 821 adet AGM-158B JASSM seyir füzesi, 745 adet AIM-120C-8 havadan-havaya füze ile 232 adet AIM-9X Sidewinder Block II havadan havaya füzeyi içeren satış sözleşmesinin bedeli ise 3 milyar 690 milyon dolar olarak açıklandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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