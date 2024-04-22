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Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer Silah Konuşlandırmaya Hazırız

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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadında güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla Polonya'ya nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, NATO'nun doğu kanadında güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla Polonya'ya nükleer silah konuşlandırmasına hazır olduklarını söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya basınına verdiği röportajda, Polonya topraklarına nükleer silah yerleştirilmesine hazır olduklarını söyledi. Rusya'nın Kaliningrad bölgesini giderek daha fazla militarize ettiğini, son olarak nükleer silahını Belarus'a konuşlandırdığını belirten Duda, "Eğer müttefiklerimiz NATO'nun doğu kanadında güvenliği güçlendirmek amacıyla nükleer paylaşımın bir parçası olarak topraklarımızda nükleer silah konuşlandırma kararı alırsa biz buna hazırız" dedi.

Ülkesinin Kuzey Atlantik Paktı'nın bir müttefiki olduğunu, yükümlülükleri bulunduğunu ifade eden Duda, kendilerinin yalnızca bu kapsamdaki ortak politikayı uyguladıklarını dile getirdi.

"Çok büyük ve ciddi bir fikir"

Cumhurbaşkanı Duda'nın önerisini Başbakan Donald Tusk ise, "çok büyük ve ciddi bir fikir" olarak değerlendirdi. Parlamentoda gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine Polonya'nın güvenli ve mümkün olduğunca iyi silahlandırılmış olmasını önemsediğini belirten Tusk, "Her türlü girişimin, her şeyden önce sorumlu kişiler tarafından iyi hazırlanmasını ve hepimizin bunu istediği konusunda ikna olmasını isterdim. Bu çok büyük, çok önemli bir fikir. Cumhurbaşkanını böylesi bir açıklama yapmaya iten tüm koşulları bilmem gerekir" dedi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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