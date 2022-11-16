- Polonya Cumhurbaşkanı Duda: "Füzeyi kimin attığına ilişkin net bir kanıtımız yok" Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısı için füzeyi kimin attığına ilişkin ellerinde net bir kanıtın olmadığını söyledi.

- Polonya Cumhurbaşkanı Duda : "Füzeyi kimin attığına ilişkin net bir kanıtımız yok"

VARŞOVA - Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği füze saldırısı için füzeyi kimin attığına ilişkin ellerinde net bir kanıtın olmadığını söyledi. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ise tüm birimleri yüksek alarm seviyesine geçirdiklerini duyurdu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda bu gece yarısı düzenlediği basın toplantısına Ukrayna sınırına 6 km mesafedeki Przewodow köyünde füze saldırısı sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ailelerine başsağlığı dileyerek başladı. Gece boyunca ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Wolodimir Zelenski ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığını bildiren Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD Başkanı Biden'in telefon görüşmesinde gerek ABD gerekse NATO olarak Polonya'nın yanında olduklarını söylediğini aktardı. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarının gün boyu sürdüğünü belirten Andrzej Duda, "Şu anda füzeyi kimin attığına ilişkin elimizde net bir kanıt yok. Soruşturma devam ediyor, soruşturma sonucunda gerçeğin açığa çıkacağını umut ediyorum" şeklinde konuştu. Duda, ABD'nin soruşturma için Polonya'Ya uzman göndereceğini de sözlerine ekledi.

"NATO'nun 4. maddesi için konsültasyonlarımız sürmekte"

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de bir basın toplantısı düzenleyerek topraklarına füze düşmesinin ardından tüm birimleri yüksek alarm seviyesine geçirdiklerini duyurdu. Polonya'nın NATO'nun 4. maddesinin kullanılmasına ilişkin konsültasyon ve analizlerde bulunduğunu ifade eden Başbakan Mateusz Morawiecki, Polonyalılara sükunetlerini korumaları, manipülasyonlara gelmemelerini, itidal ve sağduyu ile hareket etmeleri çağrısında bulundu. "Birlikte olmak zorundayız. Birlikte güvendeyiz ve gözümüzü korkutmalarına izin vermeyeceğiz" diyen Mateusz Morawiecki, vatandaşlardan Moskova'nın yıllardan beri silah olarak kullandığı her türlü yalan habere hazırlıklı olmalarını, yalnızca hükümetin ve müttefiklerinin bildirilerine kulak asmalarını istedi.

NATO anlaşmasının 4. maddesi müttefik ülkelerden birinin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve güvenliğini tehdit altında hissetmesi durumunda NATO üyelerini danışma için toplantıya çağırmasını içeriyor.

Rus Büyükelçi Polonya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Öte yandan Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lukasz Jasin, Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun Przewodowo'ya düşen Rus yapımı füzeye ilişkin derhal açıklama yapması talebiyle Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew'i acilen Dışişleri Bakanlığı'na çağırdığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da yarın öğlen saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı öğrenildi.