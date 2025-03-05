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PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj

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Terör örgütüne silah bırakma çağrısı yapan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da DEM Parti heyetine verdiği mesaj da ortaya çıktı. Öcalan'ın DEM'li vekillere, "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin" dediği öğrenildi.

Dem Parti'nin İmralı heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la yaptığı görüşmelerden sonra beklenen açıklama geldi. Öcalan geçtiğimiz hafta PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı.

ÖCALAN'DAN DEM'Lİ VEKİLLERE: BARIŞ ÜZERİNE SÖZ KURUN"

Terör örgütü PKK çağrının ardından ateşkes ilan ettiğini duyururken, sürece ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre, Abdullah Öcalan İmralı'daki görüşmede DEM Partili milletvekillerine bir mesaj iletti. Öcalan'ın, "Barış üzerine söz kurun, barışı sahiplenin ve anlatın" dediği öğrenildi.

ÖCALAN'DAN PKK'YA "SİLAH BIRAKMA" MESAJI

Elebaşı Öcalan'ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" başlıklı mesajında, "PKK, tarihin en yoğun şiddet yüzyılı olan 20. asrı, iki dünya savaşı, reel-sosyalizm ve dünya genelinde yaşanan soğuk savaş ortamları, Kürt realitesinin inkarı, başta ifade olmak üzere özgürlükler konusunda yasaklardan kaynaklı oluşan zeminde doğmuştur." denildi.

"PKK, ÖMRÜNÜ BENZERLERİ GİBİ TAMAMLADI"

Teori, program, strateji ve taktik olarak örgütün yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı kaydedilen mesajda, "1990'larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla örgüt, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkler ile Kürtlerin, 1000 yılı aşan tarihleri boyunca varlıklarını sürdürmek ve hegemonik güçlere karşı ayakta kalmak için gönüllülük yönü ağır basan, hep bir ittifak içinde kalmayı zorunlu gördükleri belirtilen açıklamada, "Kapitalist modernitenin son 200 yılı, bu ittifakı parçalamayı esas gaye edinmiştir. Etkilenen güçler, sınıf temelleriyle birlikte buna hizmeti esas bellemişlerdir. Cumhuriyetin tek tipçi yorumlarıyla birlikte bu süreç hızlanmıştır. Günümüzde çok kırılgan hal alan tarihsel ilişkiyi, kardeşlik ruhu içinde inançları da göz ardı etmeden yeniden düzenlemek esas görevdir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"DEMOKRATİK UZLAŞMA TEMEL YÖNTEMDİR"

Demokratik toplum ihtiyacının kaçınılmaz olduğu vurgulanan mesajda, şunlar kaydedildi: "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır. Kimliklere saygı, kendilerini özgürce ifade edip demokratik anlamda örgütlenmeleri, her kesimin kendilerine esas aldıkları sosyoekonomik ve siyasal yapılanmaları ancak demokratik toplum ve siyasal alanın mevcudiyetiyle mümkündür. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur, olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir."

"PKK KENDİNİ FESHETMELİDİR"

Barış ve demokratik toplum döneminin dilinin de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumunda olduğu belirtilen mesajda, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu iradeyle, diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim." ifadelerine yer verildi.

PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErol Birol :

Ne yapalım şimdi bu Mehmetçik katilinin sözlerine sevinelim mi yazıklar olsun size.

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Bu ülke barış sloganı ile kuruldu dinide barış dinidir..

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Eserinle gurur duy Bahçeli ve halen bunlara milletçi diyen tayfa

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Haber Yorumları5g82znc92j:

Savaşın be düşmanlığın sonu Barış ile bitmesi önemlidir Bu ÜLKE nin huzurunu istemeyenler ağızlarından salyalar akıtarak Barışı istemiyor Barış herkes için en iyi Neticedir

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