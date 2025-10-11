PKK elebaşı Öcalan, bir konudan çok rahatsızmış! Buldan'ın da hükümete bir çağrısı var

Dem Parti İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Buldan, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, süreçle ilgili medyadaki bazı yorumlardan çok rahatsız olduğunu söylemesi dikkat çekti.

BULDAN: ÖCALAN, MEDYADAKİ BAZI YORUMLARDAN ÇOK RAHATSIZ

Buldan şu ifadeleri kullandı: "Sayın Öcalan son görüşmede çok rahatsız olduğu bir mesele üzerinde durdu. Ciddi eleştirileri var. Hala birçok kanalın ve yorumcunun geçmişteki düşmanca dili sürdürdüğünü ve bu çevrelerin derdinin çözüm ve barış olmadığını, hamaset ve düşmanlık olduğunu açıkça ifade etti.

"BUNU ORTADAN KALDIRMAK İKTİDARIN GÖREVİ"

Bazı yorumcuların, habercilerin, kanalların sürecin aleyhine yorumlar, ifadeler kullanması bizim çözeceğimiz bir sorun değil. Çünkü baktığımızda bugün medya da hükümetin elinde, yargı da AKP'nin elinde. Her gücü olan, yaşamın her alanına hakim olan bir iktidardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bunları iyileştirmek, ortadan kaldırmak yine iktidarın görevi. Ama bu konuda da bir ilerleme kaydedilmediğini de belirtmek istiyorum."