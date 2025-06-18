Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın

Pervin Buldan geçirdiği kazayı anlattı, Öcalan'dan beklenmedik tepki aldı: Çok safsın
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DEM Parti milletvekili Pervin Buldan, İtalya'nın Roma şehrinde geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirdi. Buldan, kazanın şoför hatası sonucu olduğunu ve bir sabotaj ihtimali olmadığını belirtti. Kazayı İmralı ziyaretinde Abdullah Öcalan'a anlatan Buldan, Öcalan'ın kazanın normal bir kaza olmadığını düşündüğü ve "Çok safsın, sıra sana da gelebilir" şeklinde tepki verdiği iddia ediliyor.

Dem Parti Van Milletvekili Van Milletvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan İtalya'nın Roma şehrinde geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmişti. İtalya'da başından geçen olayın, şöföründen kaynaklı bir kaza olduğunu anlatan Buldan, "Saldırı girişimi ya da sabotaj olabilir mi?" sorusuna, "Hayır, ben öyle değerlendirmiyorum" yanıtını vermişti.

KAZAYI ÖCALAN'A DA ANLATTI

Buldan kazayı, "İtalya'da 12 Nisan'da konferansa gitmiştim. Aracı süren arkadaş, orada girilmeyen bir sokağa, yasaklı bir yola girdi. Böyle olunca yan taraftan hızlı gelen araç bize çarptı. Ayağım günlerce mor kaldı ama ciddi bir durum yoktu. Kimseye bir şey olmadı." diyerek anlatmıştı. Bu anları 21 Nisan'da İmralı ziyaretinde Abdullah Öcalan'a da anlatan Buldan, Öcalan'dan beklenmedik bir tepki aldığı iddia edildi.

"ÇOK SAFSIN"

Roma'da trafik kazası geçiren Pervin Buldan'ın olayı normal bir kaza olarak nitelemesine de karşı çıkan Öcalan'ın, "Çok safsın o kazanın normal olduğunu düşünüyorsun ama Sırrı'dan sonra sıra sana gelebilir" dediği öne sürülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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