Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu, son toplantısında İmralı'ya bir heyet gönderme kararı aldı. AK Parti ve MHP'nin olumlu yaklaştığı kararın ardından gözler CHP'ye çevrildi. Ancak CHP, "İmralı'ya partiden kimsenin gitmeyeceğini" açıklayarak karara katılmayacağını duyurdu.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE SERT TEPKİ

Bu tavır, özellikle DEM Parti tarafından sert bir dille eleştirildi. Partiden yapılan açıklamada "Bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını üzüntüyle karşılıyoruz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük takdir edilmelidir. Tereddüt ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar" ifadelerine yer verildi.

BULDAN: ANA MUHALEFET PARTİSİ DEM PARTİ'DİR

Olayın yankıları sürerken komisyon heyetinde yer alan DEM Partili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta" şeklinde bir paylaşım yaptı. Buldan'ın açıklaması kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Yapılan paylaşımın bir süre sonra silinmesi dikkat çekti.

İşte kısa sürede silinen o paylaşım;