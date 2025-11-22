Haberler

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi
Güncelleme:
TBMM'deki Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun İmralı'ya heyet gönderme kararına CHP'nin katılmama kararı büyük tartışma yarattı. DEM Parti, CHP'nin tutumunu eleştirirken, Pervin Buldan'ın "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta" şeklinde bir paylaşım yaptı. Buldan'ın paylaşımını bir süre sonra silmesi dikkat çekti.

  • TBMM Terörsüz Türkiye Komisyonu, İmralı'ya bir heyet gönderme kararı aldı.
  • CHP, İmralı'ya partiden kimsenin gitmeyeceğini açıkladı.
  • DEM Partili Pervin Buldan, 'Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir' paylaşımını yaptı ve sonra sildi.

TBMM'de kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu, son toplantısında İmralı'ya bir heyet gönderme kararı aldı. AK Parti ve MHP'nin olumlu yaklaştığı kararın ardından gözler CHP'ye çevrildi. Ancak CHP, "İmralı'ya partiden kimsenin gitmeyeceğini" açıklayarak karara katılmayacağını duyurdu.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE SERT TEPKİ

Bu tavır, özellikle DEM Parti tarafından sert bir dille eleştirildi. Partiden yapılan açıklamada "Bazı siyasi çevrelerin bu tarihi adıma mesafeli yaklaşımlarını üzüntüyle karşılıyoruz. Barış süreçlerinde cesaret ve ileri görüşlülük takdir edilmelidir. Tereddüt ve kaçınmalar toplumsal vicdanı yaralar" ifadelerine yer verildi.

BULDAN: ANA MUHALEFET PARTİSİ DEM PARTİ'DİR

Olayın yankıları sürerken komisyon heyetinde yer alan DEM Partili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından "Ana muhalefet partisi DEM Parti'dir. Nokta" şeklinde bir paylaşım yaptı. Buldan'ın açıklaması kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Yapılan paylaşımın bir süre sonra silinmesi dikkat çekti.

İşte kısa sürede silinen o paylaşım;

Pervin Buldan'dan taşları yerinden oynatacak CHP paylaşımı! Kısa süre sonra sildi

Yorumlar (31)

Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Asena seni bi yerlerde oynatirlar ona göre,yol al seni oynatmadan..

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme80
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Babik, sen Türk Gençliği tarafından oynatilmadan, KAP'a ceneni...Yüz kere yazdik, Vatana bayraga saygı duyan tüm Kürt kardeşlerimize saygı duyuyor ve bagrimiza basıyoruz, biz kardesiz diyoruz, bizim derdimiz bölünmeye karşı olmamız.. Çanakkale şehitliğinde Türk Kürt Cerkez Alevi Sunni hepberaber yatıyorlar. Neden, cunku onlar tek yumruktu. Hep beraber tek yumruk olacagiz.

yanıt51
yanıt16
Haber YorumlarıErcan POLAT:

Asıl seni oynatmasınlar meydanlarda genco dikkat et ...

yanıt26
yanıt14
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

anlaşılan seni kötü oynatmışlar Baba Yorgun

yanıt33
yanıt9
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ercan, tesekkürler..Efendice yorum yazıyoruz, hakaretle cevap veriyorlar..Ya Sabir

yanıt11
yanıt3
Haber YorumlarıMustafa Gül:

DEM Parti gerçek yüznü gösteriyor….ellinde gelse chp‘ye karsi terör yapacak. Helal olsun chp‘ye.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHalit:

demi doğuran sebepler chp kaynaklıdır

yanıt10
yanıt28
Haber YorumlarıZafer yılmaz :

Zeka ve sağduyu ile hareket etme zamanıdır.Kürt kimliğini tek bir siyasi yapıya(DEM) indirgeyen yanıltıcı algı kesinlikle son bulmalıdır.Vatana bağlılığını ispatlamış çok sayıda Kürt vatandaşımızın,bu partinin gerçek hizmet amacını ve terör örgütünün siyasi uzantısı olduğunu bilerek net bir duruş sergilediği açıktır.Türkiye'nin vatansever Kürtlerini temsil etmeyen bu yapı,var olmayan Türk-Kürt ayrımcılığını sürekli gündemde tutarak ayrılıkçı bir söylem üzerinden siyasi rant elde etme amacındalar

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Zafer, duygularimi dile getirmissin..Benim demek istedigimde tamda bu..Türkleri ve Kürtleri kimse birbirinden ayiramayacak..Biz kardesiz..Biz Teröre ve bölünmeye karsiyiz

yanıt31
yanıt7
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

alkışlanacak bir yorum. Başta siyasetçiler keşke herkes terör örgütünün ve terörist başının Kürt halkını temsil etmediği gerçeğini görseler. Gençler bilmezler orta yaşlılarda unutmuş pkk terörü önce Kürt köylerine baskı ve eziyet yapmıştır korkutup sindirmek için

yanıt32
yanıt4
