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Pentagon: Avrupa kritik önemde, NATO 3.0 ile yük paylaşımı artıyor

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ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colby, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Brüksel'de görüştü. Colby, Avrupa'nın ABD için kritik önemini vurgularken, Rutte NATO 3.0 modeliyle Avrupa ve Kanada'nın savunmaya daha fazla katkı yaptığını belirtti. ABD'nin NATO'ya bağlılığının sürdüğü ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Colby, "Avrupa, ABD açısından kritik öneme sahip olmayı sürdürüyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'deki NATO Karargahında ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında Pentagon Müsteşarı Colby'nin "NATO 3.0" olarak adlandırılan ve Avrupa ile Kanada'nın kendi savunmasında daha fazla sorumluluk yüklenmesini öngören yeni yük paylaşımı modelini ortaya atan isim olduğunu vurgulayan NATO Genel Sekreteri Rutte, "NATO 3.0 ifadesini siz ortaya attınız ve çok isabetli bir tanımlama olduğu için hepimiz bu ifadeyi kullanıyoruz. Bu, daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa ve daha güçlü bir Kanada anlamına geliyor. Bu süreç hayata geçiyor. Mevcut duruma baktığımızda Kanadalılar ve Avrupalıların 2025 yılında önceki yıllara kıyasla savunmaya 139 milyar dolar daha fazla harcama yaptığını görüyoruz. Bu artış halen devam ediyor. Fakat daha yapılması gereken çok şey var. Hedeflerimize ulaşacağız" dedi.

ABD Savunma Bakanı Hegseth'in haziran ayında kendilerini ziyaret ederek ABD'nin Avrupa'daki en uygun konuşlanma yapısının ne olması gerektiğini sürekli değerlendirme halinde olduğunu aktardığını hatırlatan Rutte, "Kendisi ayrıca, 'Müttefiklerimizle istişare edeceğiz' dedi. Son birkaç yıldır ABD tam olarak bunu yapıyor. Bugünkü ziyaret de ABD'nin Avrupa'daki güç konuşlandırması konusunda Avrupalı müttefiklerle istişare içinde olduğunun bir göstergesi" dedi.

Colby: "ABD, NATO'ya bağlılığını sürdürecek ve bu ittifakla bağlarını koruyacak"

Basın toplantısında Pentagon Müsteşarı Colby ise ittifak içinde başarılı bir dönüşüm gerçekleştiğine dikkat çekerek, "NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Trump ve Avrupa'daki bazı kilit liderlerin katkıları sayesinde, birkaç yıl önce çok farklı bir noktada bulunan tartışmalardan bugün gelecekte birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi somut bir şekilde konuşabildiğimiz bir aşamaya geldik" dedi.

Colby, "Avrupa, kuşkusuz son derece zengin bir kıta ve kendi konvansiyonel savunmasının temel sorumluluğunu üstlenebilir ve üstleniyor. ABD, NATO'ya bağlılığını sürdürecek ve bu ittifakla bağlarını koruyacaktır. Avrupa ayrıca Ukrayna'ya verilen destekte öncü rol üstlenmektedir. Dolayısıyla buraya, Genel Sekreter Rutte'nin de belirttiği gibi istişare ve etkileşim amacıyla geldik" dedi.

ABD'nin müttefiklerin görüşlerini duymak istediğini de ifade eden Colby, "Polonya, Almanya ve Hollanda ve diğer birçok hükümet olağanüstü savunma yatırımları gerçekleştirdi ve bunların zaman içinde nasıl yönetileceğini de anlamamız gerekiyor. Diğer ülkelerin de bu sürece katılmasını umuyoruz. Başkan Trump ve Genel Sekreter Rutte sayesinde kaydedilen ilerlemenin ne kadar olağanüstü olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz" dedi. ABD'nin Avrupa'daki genel stratejik konuşlanmasını da üst düzeyde değerlendireceklerini ifade eden Colby, "Avrupa, ABD açısından kritik öneme sahip olmayı sürdürüyor. Amacımız bu yapıyı, yalnızca bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da uygun hale getirmek. Kıtada değerlendirilmesi gereken pek çok konu bulunuyor" dedi. İttifakın değişen şartlara uyum sağlayabilecek ve anlamlı bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyen Colby, "Erişim, konuşlanma ve hava sahasının kullanılması gibi konuları incelemeliyiz. Bu alanlarda çok olumlu unsur olmakla birlikte, geleceğe yönelik sağlıklı bir yapı oluşturulması için çözmemiz gereken bazı meseleler de var. Buraya bu anlayışla geldim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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