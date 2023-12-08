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Pendik'te Yapılan Projeler Tanıtıldı

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Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, son 4 buçuk yılda hayata geçirilen yenilik ve projeleri 'Gözle Görülür Belediyecilik' temalı sunum ile anlattı. Pendik'i İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirme hedeflerinin devam edeceğini belirten Cin, yapılan projelerden bahsetti.

Pendik'te son 4 buçuk yılda hayata geçirilen yenilik ve projeler, "Gözle Görülür Belediyecilik" temalı sunum ile anlatıldı. 4 buçuk yılda yapılan projelerden bahseden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik'i İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirmeyle ilgili çalışmalarımız bunda sonraki süreçte de devam edecek" dedi.

2019 yılı seçimlerinde Pendik Belediye Başkanı olarak seçilen Ahmet Cin, 4 buçuk yılda yapılan projelerini anlattı. Yunus Emre Kültür Merkezinde "Gözle Görülür Belediyecilik" temasıyla yapılan proje tanıtım toplantısında konuşan Başkan Ahmet Cin 4 buçuk yılda yapılan projeleri sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve Pendiklilere anlattı. Pendik'in konumu itibariyle önemli bir yerde olduğunu ve özellikle karayolu, denizyolu, havayolu ve banliyö hattı açısından bakıldığında Pendik ilçesi gibi bir ilçeyi bulmanın zor olduğunu dile getiren Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin 4 buçuk yılda tamamlanan parklar, oto parklar, sosyal yardımlar, otoyollar, kavşak ve caddeler, yeni semt pazarları, yapılan sosyal tesisler, kütüphaneler ve köy konakları gibi bir çok projeden bahsetti.

"Pendik'i İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirmek istiyoruz"

Yapılan projeleri anlatan Başkan Ahmet Cin, "2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 5 yıllık süre içinde çok değişik olaylarla, pandemiyle depremlerle uğraşmak zorunda kaldık. Buna rağmen Pendik olarak yatırımı en fazla yapan ilçe konumumuzu sürdürüyoruz. En fazla sosyal yardım yapan belediyelerden biriyiz. Bütün yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz. Beş yıllık süre içinde hakikaten yatırımcı bir bütçe oluşturduk, sosyal belediyecilik anlayışını önemseyen bir belediye olmayı sürdürdük. Her kesimi, yaşlı kesimi, genç kesimi, öğrenci kesimini önemseyen bir belediye durumundayız. İnşallah bundan sonraki süreçte bu yatırımlarımız daha üst seviyede olur. Pendik'i İstanbul'un parlayan yıldızı haline getirmeyle ilgili çalışmalarımız bunda sonraki süreçte de devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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