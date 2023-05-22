Paşinyan: 'Ermenistan, Karabağ'ın içinde bulunduğu 86 bin 600 kilometrekarelik alanı Azerbaycan toprakları olarak tanıyor'

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan, Karabağ'ın da içinde bulunduğu 86 bin 600 kilometrekarelik alanı Azerbaycan toprakları olarak tanıyor" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, " Ermenistan, Karabağ'ın da içinde bulunduğu 86 bin 600 kilometrekarelik alanı Azerbaycan toprakları olarak tanıyor" dedi.

Ermenistan, Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanıdığını açıkladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan düzenlediği basın toplantısında, "Ermenistan, Karabağ'ın da içinde bulunduğu 86 bin 600 kilometrekarelik alanı Azerbaycan toprakları olarak tanıyor" dedi.

Karabağ'da yaşayan Ermenilerin hak ve güvenliği konusunda Bakü ile Hankendi arasında görüşmeler yapılması gerektiğini belirten Paşinyan, "Biz ve Azerbaycan birbirimizi doğru anlıyorsak, o zaman Ermenistan söz konusu sınırlar içinde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü, Bakü de Ermenistan'ın 29 bin 800 kilometrekarelik toprak bütünlüğünü tanıyor" dedi.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki görüşmeden önce barış anlaşması metnine ilişkin değişiklikleri Azerbaycan'a sunduklarını ifade eden Paşinyan, "Şimdi de Azerbaycan tarafından değişikliklerin yapılarak tarafımıza gönderilmesini bekliyoruz. Azerbaycan'ın yapacağı değişikliklerin Washington'da varılan anlaşmalara ve karşılıklı sağlanan anlaşmaya uygun olacağını umuyorum. Azerbaycan yakın gelecekte kendi değişikliklerini bize sunarsa ve belgenin karşılıklı tavizlere dayandığını görürsek, sonraki görüşmelerde muhtemel bir barış anlaşması imzalanabilir" dedi.

"25 Mayıs'ta Moskova'da muhtemel bir barış anlaşmasının imzalanması gerçekçi değil"

Uluslararası garantörlerin bu konudaki tutumlarıyla kendi tutumları arasında bazı benzerlikler olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Paşinyan, "25 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasında muhtemel bir barış anlaşmasının imzalanması gerçekçi değil. Çünkü görüşme için çok az zaman kaldı ve bu nedenle barış anlaşmasının imzalanmasını gerçekçi bulmuyorum" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile barış anlaşmasının yakında imzalanmasını umduğunu belirten Paşinyan, barışın sağlanması için Erivan ve Bakü'nün askerlerini sınırdan aynı mesafeye çekmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. - BAKÜ